Le Bandiere Verdi 2024: 155 spiagge a misura di bambini

Nel 2024, sono ben 155 le località marine ideali per i bambini, selezionate con cura da 2.949 pediatri italiani e stranieri. Come individuarle? Basta guardare le bandiere verdi che sventolano sulle spiagge, segno di un ambiente accogliente per i più piccoli. Oggi è stato rivelato l’elenco aggiornato, con una sola new entry quest’anno: San Salvo Marina (Chieti). Queste spiagge offrono spazi confortevoli tra gli ombrelloni per il gioco libero dei bambini, un mare tranquillo e pulito che garantisce bagni sicuri senza acque profonde subito dopo la riva. Inoltre, ci sono assistenti di spiaggia, attrezzature e servizi completi, e strutture per la ristorazione, assicurando divertimento sia per grandi che per piccini.

“In totale in Italia, da Nord a Sud, ne sono state issate 147, una ogni 55 km, con differenze fra le varie regioni – ha spiegato il pediatra Italo Farnetani, ideatore delle bandiere verdi e coordinatore della ricerca per l’assegnazione dei riconoscimenti – Altre 5 sono ben piantate nel resto d’Europa, 3 in Africa. L’Abruzzo risulta essere la regione ‘più verde’ d’Italia perché ha la più alta densità di bandiere verdi, una ogni 11,8 km, seguita da Emilia-Romagna (una ogni 13,5 km) e Marche (una ogni 13,8 km). Ma in valori numerici assoluti è la Calabria che occupa il primo posto, con un totale di 20 bandiere verdi. Seconda la Sicilia con 18 e terza la Sardegna con 16“. Ai piedi del podio, quarto posto ex aequo, Marche e Puglia con 13. Mentre al quinto, sempre ex aequo, ci sono Abruzzo e Toscana con 11.

La cerimonia di consegna ufficiale dei vessilli è fissata per il 6 luglio a Fasano (Brindisi), “a Palazzo di Città, in collaborazione con l’amministrazione comunale – ha proseguito Farnetani – Sono invitati i sindaci e gli ambasciatori dei Comuni e degli Stati insigniti. Per i pediatri, che hanno operato in regime di volontariato, senza compensi, fini di lucro o intervento di sponsor, si è trattato di un’indicazione professionale e un parere medico redatto in base alla conoscenza delle reali esigenze di accrescimento, salute, sviluppo corporeo e psicoaffettivo dei minori“.

