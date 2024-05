Basta regali sbagliati: con Aladreams l’IA esaudisce i desideri con un click

MeteoWeb

Secondo un sondaggio – realizzato nel 2018 su un campione di 1.000 italiani – il 35% dei regali ricevuti a Natale non è gradito. Di questi il 25% viene regalato a qualcun altro, il 20% viene venduto online e il 10% viene buttato via. Ma con Aladreams finisce l’era dei regali sbagliati o dei doppioni. Aladreams permette di dire addio ai doni non graditi, alle perdite di tempo e alla fatica sprecata alla ricerca del pacchetto perfetto. Si tratta di una piattaforma integrata con l’IA, che consente di conoscere i desideri di amici e parenti. Una moderna lampada di Aladino ma molto più semplice: per vedere esauditi i propri desideri sarà sufficiente registrarsi e inserire link o foto di quello che si vorrebbe ricevere in dono.

Così, a ridosso di compleanni, feste e ricorrenze, i propri contatti potranno scegliere a colpo sicuro cosa impacchettare. E per non correre rischi, si può anche ‘prenotare’ l’acquisto ed evitare che qualcun altro selezioni lo stesso regalo. La piattaforma consente anche di partecipare a regali condivisi, pagando solo una quota, oltre a scegliere di sostenere onlus e progetti sociali. Tutto senza occupare memoria nei device e senza condividere i propri dati sensibili.

Un’idea che promette bene quella dei fratelli Stefano e Pietro Ibba, rispettivamente ingegnere e informatico, pronti a lanciare la loro impresa grazie allo sportello startup di Sardegna Ricerche. Aladreams è una dei progetti che si è aggiudicato il voucher Insight, ossia un contributo economico a cui si aggiunge la consulenza degli esperti dell’agenzia regionale che da anni guidano e supportano le imprese. Il bando Insight è uno strumento studiato per valorizzare le proposte imprenditoriali con il potenziale per diventare startup, inserirle e affiancarle in un percorso capace di trasformare l’idea in un modello di business sostenibile, pronto a crescere e affrontare il mercato.

