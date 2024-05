Bernini: “con Todde piena sinergia sull’Einstein Telescope”

MeteoWeb

Governo e Regione sono “fortemente impegnate per trasformare l’Einstein Telescope da sogno a realtà”. Lo ha detto il Ministro dell’Università e ricerca, Anna Maria Bernini, durante una call con il Presidente della Sardegna, Alessandra Todde, impegnata oggi a Roma anche per il primo confronto ufficiale con il Ministro Gilberto Pichetto Fratin sulle energie rinnovabili nell’Isola.

Bernini – informa una nota congiunta del Ministero e della Regione – ha illustrato gli sviluppi sulla candidatura dell’Italia ad ospitare l’infrastruttura europea Einstein Telescope e ha ricordato come questo grande progetto di ricerca per lo studio delle onde gravitazionali rappresenti una assoluta priorità per il Governo che ha già assunto l’impegno finanziario per la sua realizzazione. “La ex miniera di Sos Enattos a Lula è il sito migliore per ospitare Einstein Telescope contribuendo così a rafforzare la leadership del nostro Paese nel contesto scientifico internazionale e per lo studio delle onde gravitazionali. La Sardegna è protagonista di questo straordinario percorso, motore di sviluppo, innovazione e progresso“, ha evidenziato il Ministro.

Anche il Presidente Todde sottolinea l’impegno congiunto e “la sinergia” con il Ministero. “Questo è il primo di una lunga serie di incontri necessari per continuare a lavorare per la realizzazione nel Nuorese di questa iniziativa trasformativa che renderebbe la Sardegna il principale centro di ricerca al mondo sulle onde gravitazionali – ha rimarcato Todde -. Quando parliamo di Einstein Telescope non stiamo parlando di un lontano futuro, ma di un presente in cui è già necessario essere pienamente operativi”.

