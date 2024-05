Blue Origin lancia sei turisti ai confini dello spazio: successo per il volo NS-25 | FOTO

MeteoWeb

Il razzo turistico di Blue Origin ha lanciato passeggeri ai confini dello spazio per la prima volta in quasi due anni, ponendo fine a una pausa provocata dal fallimento di un volo di prova senza equipaggio. Il razzo e la capsula New Shepard sono decollati alle 16:35 (ora italiana) dalle strutture di Blue Origin in un ranch privato nel Texas occidentale.

NS-25, il settimo volo con equipaggio di Blue Origin fino ad oggi, trasportava sei clienti a bordo della capsula: il venture capitalist Mason Angel; Sylvain Chiron, fondatore del birrificio artigianale francese Brasserie Mont-Blanc; l’ingegnere informatico e imprenditore Kenneth L. Hess; la contabile in pensione Carol Schaller; l’aviatore Gopi Thotakura; e Ed Dwight, un capitano – ora in pensione – dell’Air Force americana selezionato dal Presidente John F. Kennedy nel 1961 per essere il primo candidato astronauta di colore della nazione. Nonostante abbia completato l’addestramento presso la Aerospace Research Pilot School, Dwight alla fine non è entrato a far parte del Corpo degli astronauti della NASA. “Non avevo intenzione di diventare un astronauta”.

Ora Dwight ha raggiunto il confine dello spazio all’età di 90 anni, diventando così la persona più anziana ad avventurarsi a tali altezze, secondo un portavoce di Blue Origin. “Pensavo di non averne bisogno nella mia vita”, ha detto Dwight dell’esperienza sul live streaming di Blue Origin dopo che la capsula è atterrata alle 16:45, per una durata del volo di 9 minuti e 53 secondi. “Ma ho mentito. Ne avevo davvero, davvero bisogno. È un’esperienza che cambia la vita”, ha detto. “Tutti devono farlo”.

Il razzo è atterrato in sicurezza un paio di minuti prima della capsula.

Durante la missione, l’equipaggio è volato a una velocità tre volte superiore a quella del suono, ovvero a oltre 3200km/h. Il razzo ha portato la capsula oltre la linea Kármán, un’area a 100 chilometri sopra la superficie terrestre che è ampiamente riconosciuta come l’altitudine alla quale inizia lo spazio esterno. E al culmine del volo, i passeggeri hanno sperimentato alcuni minuti di assenza di gravità e viste sorprendenti della Terra attraverso i finestrini della cabina.

Il lancio ha fatto seguito al successo di una missione scientifica senza equipaggio avvenuta a dicembre. il primo volo del programma New Shepard dopo l’incidente avvenuto più di un anno prima.

Il fallimento di New Shepard nel 2022

Un razzo e una capsula spaziale New Shepard avrebbero dovuto lanciare un lotto di strumenti scientifici il 12 settembre 2022. Ma dopo un minuto di volo, il razzo ha subito un Max Q, un termine aerospaziale che si riferisce a un momento di massimo stress su un veicolo. Si verifica quando il razzo si trova a un’altitudine relativamente bassa – dove l’atmosfera è ancora abbastanza densa – ma il veicolo spaziale si muove ad alta velocità, creando un momento di intensa pressione sul veicolo.

In quel periodo, il razzo ha emesso una massiccia esplosione di fiamme. La capsula New Shepard, che si trova sopra il razzo, ha quindi avviato il suo sistema di interruzione del lancio, accendendo un piccolo motore per allontanarsi in sicurezza dal razzo malfunzionante. Quel sistema ha funzionato come previsto, paracadutando la capsula verso un atterraggio sicuro.

Blue Origin ha poi rivelato che la causa del guasto era un problema con l’ugello del motore, un grande cono che dirige lo scarico fiammeggiante verso il fondo del razzo. Secondo l’azienda, i computer di bordo hanno rilevato accuratamente il guasto e spento il motore. Il razzo, rimasto senza un motore funzionante, si è schiantato al suolo e si è distrutto. In genere, dopo il lancio di New Shepard, il razzo torna indietro verso un atterraggio verticale sicuro in modo che possa essere riutilizzato.

Durante un’intervista con il podcaster Lex Fridman, Bezos ha affermato che il sistema di fuga che ha espulso la capsula è il pezzo di ingegneria più difficile dell’intero razzo, ma “è il motivo per cui mi sento a mio agio nel lasciare che qualcuno vada sul New Shepard”. “Il booster è quanto di più sicuro e affidabile possiamo realizzare”, ha aggiunto Bezos. “La densità di potenza è così enorme che è impossibile essere sicuri che nulla vada storto. Quindi l’unico modo per migliorare la sicurezza è avere un sistema di fuga. A mio avviso, un veicolo turistico deve essere progettato per essere il più sicuro possibile”, ha affermato. “Non puoi renderlo perfettamente sicuro. È impossibile”.

Correzione del razzo e ritorno in servizio

La Federal Aviation Administration, che concede le licenze per i lanci di razzi commerciali e ha il compito di garantire la sicurezza pubblica, ha supervisionato un’indagine sul fallimento. L’indagine ha rivelato che l’ugello del motore si è guastato perché ha sperimentato temperature più elevate di quelle previste dall’azienda.

Per risolvere il problema, Blue Origin ha affermato di aver implementato “modifiche progettuali alla camera di combustione” – l’area del motore in cui il carburante si mescola con l’ossidante – e di aver modificato i “parametri operativi”, ovvero i dati che l’azienda utilizza per modellare voli sicuri. “Ulteriori modifiche progettuali all’ugello hanno migliorato le prestazioni strutturali sotto carichi termici e dinamici”, ha affermato la società in una dichiarazione del marzo 2023. La FAA ha concluso formalmente l’indagine sull’incidente il 27 settembre 2023, delineando 21 “azioni correttive” che Blue Origin doveva implementare prima di tornare in volo.

I cambiamenti e il successo del volo di dicembre del New Shephard hanno spinto la compagnia a riprendere i suoi viaggi nello spazio per chi ama il brivido.

Prima del fallimento del settembre 2022, i razzi New Shepard avevano effettuato con successo 22 missioni consecutive, di cui sei con passeggeri a bordo. Bezos è volato a bordo del razzo nel 2021. Altri importanti turisti spaziali precedentemente trasportati dal veicolo includono l’attore di “Star Trek” William Shatner e il conduttore di “Good Morning America” Michael Strahan.

