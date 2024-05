Blue Origin torna a volare, domani il primo volo con equipaggio dal 2022

MeteoWeb

La compagnia spaziale Blue Origin è pronta a riprendere i voli con equipaggio dopo una pausa di quasi 2 anni. Domenica 19 maggio, infatti, è previsto il lancio del primo volo turistico spaziale privato dal 2022. Questo evento segna un importante passo avanti per Blue Origin, che torna a portare persone nello Spazio dopo un incidente che aveva interrotto le missioni con equipaggio.

Il lancio, denominato NS-25, avverrà dal sito di lancio della compagnia nel Texas occidentale, vicino alla città di Van Horn. Il decollo è programmato per le 08:30 ora locale, 15:30 ora italiana. Si tratta del primo volo con equipaggio dalla missione NS-23 di agosto 2022, seguita da un lancio senza equipaggio fallito nel settembre dello stesso anno. Le operazioni sono riprese con un volo scientifico senza equipaggio, NS-24, a dicembre.

Blue Origin e il lancio di NS-25

Il lancio di NS-25 vedrà a bordo 6 turisti spaziali, alcuni dei quali hanno acquistato il loro posto a un prezzo non rivelato, mentre almeno una persona volerà grazie a sponsorizzazioni di gruppi non profit. Il decollo è fissato per le 08:30 ora locale, ma la finestra di lancio potrebbe variare a seconda delle condizioni meteo e dello stato del veicolo.

Dove vedere il nuovo lancio di Blue Origin

Per chi desidera seguire l’evento in diretta, Blue Origin metterà a disposizione una trasmissione webcast sul proprio sito e sul canale YouTube della compagnia. La diretta inizierà circa 40 minuti prima del decollo.

L’equipaggio

Ecco una breve presentazione dei 6 membri dell’equipaggio della missione NS-25:

Mason Angel – Fondatore del fondo di venture capital Industrious Ventures, Angel mira a ispirare i bambini e promuovere partenariati con organizzazioni non profit focalizzate sulle STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) nell’istruzione precoce, attraverso la fondazione della sua famiglia;

Fondatore del fondo di venture capital Industrious Ventures, Angel mira a ispirare i bambini e promuovere partenariati con organizzazioni non profit focalizzate sulle STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) nell’istruzione precoce, attraverso la fondazione della sua famiglia; Sylvain Chiron – Fondatore della Brasserie Mont Blanc, una delle più grandi birrerie artigianali della Francia, Chiron è un pilota e sciatore con una lunga carriera;

Fondatore della Brasserie Mont Blanc, una delle più grandi birrerie artigianali della Francia, Chiron è un pilota e sciatore con una lunga carriera; Ed Dwight – Ex pilota collaudatore dell’Aeronautica degli Stati Uniti, Dwight fu selezionato per la scuola di ricerca aerospaziale nel 1961 e raccomandato per diventare astronauta nel 1963, ma non fu scelto. Ha poi avuto una carriera di successo come imprenditore e scultore;

Ex pilota collaudatore dell’Aeronautica degli Stati Uniti, Dwight fu selezionato per la scuola di ricerca aerospaziale nel 1961 e raccomandato per diventare astronauta nel 1963, ma non fu scelto. Ha poi avuto una carriera di successo come imprenditore e scultore; Kenneth Hess – Imprenditore e ingegnere software, Hess ha sviluppato il prodotto Family Tree Maker, acquisito da Ancestry.com. La sua organizzazione non profit, Science Buddies, si concentra sull’incrementare l’interesse per le STEM tra gli studenti dalla scuola elementare alla superiore;

Imprenditore e ingegnere software, Hess ha sviluppato il prodotto Family Tree Maker, acquisito da Ancestry.com. La sua organizzazione non profit, Science Buddies, si concentra sull’incrementare l’interesse per le STEM tra gli studenti dalla scuola elementare alla superiore; Carol Schaller – Contabile pubblica certificata in pensione e viaggiatrice, Schaller sogna da lungo tempo di vedere lo Spazio. Dopo aver appreso nel 2017 che potrebbe perdere la vista, ha intrapreso viaggi in 25 Paesi, inclusi l’Everest Base Camp e il Polo Sud;

Contabile pubblica certificata in pensione e viaggiatrice, Schaller sogna da lungo tempo di vedere lo Spazio. Dopo aver appreso nel 2017 che potrebbe perdere la vista, ha intrapreso viaggi in 25 Paesi, inclusi l’Everest Base Camp e il Polo Sud; Gopi Thotakura – Pilota e co-fondatore di Preserve Life Corp., un centro globale per il benessere olistico e la salute applicata, Thotakura è un pilota commerciale con esperienza in vari tipi di velivoli e ha scalato il Kilimangiaro.

La missione

Dopo il decollo, la capsula New Shepard si separerà dal razzo booster, che tornerà a terra per un atterraggio verticale e il riutilizzo. La capsula proseguirà nello Spazio, offrendo ai passeggeri alcuni minuti di assenza di gravità e viste mozzafiato della Terra attraverso le ampie finestre.

Date di backup

Se le condizioni meteo o tecniche non saranno favorevoli, il lancio potrebbe essere posticipato. Blue Origin ha indicato che potrebbe tentare nuovamente il lancio lunedì 20 maggio alla stessa ora, se necessario.

