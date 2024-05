Blue Origin torna a volare, nuovo lancio con equipaggio il 19 maggio

MeteoWeb

Il lungo periodo senza voli spaziali umani di Blue Origin terminerà questo fine settimana con un nuovo lancio, se tutto andrà secondo i piani. L’azienda di Jeff Bezos ha annunciato che punta al 19 maggio per una nuova missione turistica suborbitale. Nota come NS-25, decollerà dal sito di Blue Origin nel West Texas durante una finestra che si aprirà alle 08:30 ora locale (15:30 ora italiana).

I voli suborbitali di Blue Origin

I voli suborbitali di Blue Origin impiegano il veicolo New Shepard dell’azienda, composto da un razzo e una capsula. Entrambi sono riutilizzabili: il razzo atterra verticalmente poco dopo il decollo, mentre la capsula con l’equipaggio rientra a terra con paracadute.

I passeggeri a bordo della capsula vivono alcuni minuti di assenza di peso e possono vedere la Terra contro l’oscurità dello Spazio. L’intero volo, dal lancio all’atterraggio della capsula, dura circa 11 minuti.

Il 25° liftoff di New Shepard

NS-25 sarà il 25º liftoff di New Shepard fino ad oggi. Sarà però il 7° volo con equipaggio per il veicolo, che svolge anche missioni di ricerca. Il lancio più recente con equipaggio di Blue Origin, NS-22, è avvenuto nell’agosto 2022. Un mese dopo, New Shepard ha subito un’anomalia durante una missione di ricerca, che ha portato alla distruzione del razzo, mentre la capsula è atterrata in sicurezza grazie ai paracadute.

Blue Origin ha bloccato New Shepard mentre indagava sull’anomalia — che ha attribuito a un problema termo-strutturale della bocca di scarico del motore BE-3PM del razzo — e ha ideato una soluzione. Il veicolo suborbitale è tornato in volo nel dicembre 2023 con la missione NS-24 senza equipaggio.

L’equipaggio

Blue Origin ha annunciato l’equipaggio per la prossima missione NS-25 il mese scorso. I 6 passeggeri sono Ed Dwight, il primo candidato astronauta afroamericano degli Stati Uniti; Mason Angel; Sylvain Chiron; Kenneth L. Hess; Carol Schaller; Gopi Thotakura.

Un’altra missione turistica suborbitale partirà qualche settimana dopo NS-25, se tutto andrà secondo i piani. Il principale concorrente di Blue Origin in questo settore, Virgin Galactic, punta all’8 giugno per il suo volo Galactic-07 con 4 passeggeri.

