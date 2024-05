Il Brasile crea il centro nazionale per la Cybersecurity

MeteoWeb

Il Ministero della Scienza e della Tecnologia del Brasile ha stanziato 60 milioni di real (10,8 milioni di euro) in tre anni per la creazione del Centro nazionale per lo studio e lo sviluppo delle tecnologie di sicurezza informatica. La struttura sorgerà a Recife, capitale dello Stato di Pernambuco, presso il Centro di Studi e Sistemi Avanzati di Recife (Cesar).

Obiettivo principale del centro è creare soluzioni per migliorare la sicurezza delle informazioni su Internet, utilizzando sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione per prevenire attacchi informatici che possono avere un impatto e causare perdite in diversi ambiti sia per la sicurezza dello Stato che delle aziende private, del mercato finanziario, del sistema aereo e del settore elettrico. La struttura servirà anche come centro di riferimento per la formazione di professionisti specializzati nel settore della cybersecurity e come incubatore d’impresa per lo sviluppo di startup che offrano soluzioni tecnologiche per migliorare la sicurezza del sistema.

