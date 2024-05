Brasile, record di incendi boschivi in Amazzonia e Cerrado

MeteoWeb

Il Brasile ha registrato 17.182 incendi boschivi nei primi quattro mesi del 2024. Lo riferisce l’Istituto nazionale per la ricerca spaziale (INPE), evidenziando che si tratta del numero più alto di roghi per il quadrimestre dal 2003, quando furono 16.988. Secondo gli esperti del Ministero dell’Ambiente, l’aumento registrato quest’anno è una conseguenza diretta dei cambiamenti climatici e del fenomeno climatico El Niño che ha causato lunghi periodi di siccità, soprattutto in Amazzonia, e numerose ondate di calore con temperature sopra la media e clima secco.

A soffrire in particolare è stato il bioma della foresta pluviale amazzonica dove gli incendi sono stati 8.977, numero più alto per il quadrimestre dal 2016. Grave la situazione del Cerrado, dove lo scorso anno era già stato denunciato un elevato tasso di deforestazione. Gli incendi nel bioma tra gennaio e aprile sono stati 4.575, record delle serie storiche iniziate nel 1998.

