Burioni: “se il CNR si schiera contro la scienza, l’opposizione diventa quasi inutile”

“Sto riflettendo sul fatto che anche se il CNR si schiera contro la scienza, l’opposizione diventa quasi inutile.” Queste parole emergono da un post su X del Professor Roberto Burioni, noto esperto di Microbiologia e Virologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, in riferimento a un convegno ospitato presso il Cnr di Pisa.

Le dichiarazioni di Roberto Burioni

“Un plauso al Cnr di Pisa, un ente statale finanziato con le nostre tasse, per aver ospitato un convegno di così alto livello,” sottolinea Burioni, riferendosi al convegno che ospitava. In questo, menziona l’Associazione Assis, nota per le sue posizioni critiche riguardo alle vaccinazioni.

Burioni nel suo post evidenzia il manifesto del convegno, intitolato “Vivere in Salute”, che annovera tra i relatori l’esperto di alimentazione Franco Berrino, un epidemiologo di spicco e già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Il convegno è stato promosso da Assis, un’associazione impegnata negli studi e nella divulgazione di informazioni sulla salute.

