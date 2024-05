Il cambiamento climatico minaccia gli alberi e le foreste d’Europa

MeteoWeb

Le foreste europee sono già gravemente colpite dal cambiamento climatico. Migliaia di ettari di alberi sono già morti a causa della siccità e degli scarabei della corteccia. Scienziati dell’Università di Vienna e dell’Università Tecnica di Monaco TUM hanno ora studiato quali alberi possono essere utilizzati per la riforestazione. Le loro scoperte: solo poche specie di alberi sono adatte al futuro, come la farnia nel Regno Unito. Tuttavia, i boschi misti sono importanti per la sopravvivenza delle foreste, altrimenti l’intero ecosistema forestale potrebbe indebolirsi. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rinomata rivista Nature Ecology and Evolution.

Anche se le foreste europee ospitano naturalmente un mix di alberi, il numero di specie arboree è inferiore rispetto ad aree climaticamente comparabili del Nord America o dell’Asia orientale. In futuro, l’industria forestale avrà a disposizione ancora meno specie, hanno dimostrato nel loro nuovo studio gli scienziati guidati da Johannes Wessely e Stefan Dullinger dell’Università di Vienna. A seconda della regione, tra un terzo e la metà delle specie arboree presenti oggi non saranno più in grado di far fronte alle condizioni future. “Si tratta di un declino enorme“, afferma l’autore principale Johannes Wessely, “soprattutto se si considera che solo alcune specie sono di interesse per la silvicoltura”.

Gli scienziati hanno esaminato le 69 specie di alberi più comuni tra le poco più di 100 europee nel XXI secolo in Europa. In media, solo 9 di queste 69 specie per località sono adatte al futuro in Europa, rispetto alle 4 nel Regno Unito. “Gli alberi che vengono piantati ora per la riforestazione devono sopravvivere sia alle condizioni attuali che a quelle future. Ciò è difficile perché devono resistere al freddo e al gelo dei prossimi anni, nonché a un clima molto più caldo alla fine del XXI secolo. C’è solo una piccolissima sovrapposizione“, afferma Wessely. Nel Regno Unito, queste specie adatte al clima includono, ad esempio, la quercia inglese. Nel complesso, quali specie di alberi si adatteranno in futuro a quale regione d’Europa variano notevolmente.

Ecosistema forestale a rischio a causa della limitazione delle specie

Tuttavia, anche con la serie selezionata di alberi a prova di futuro, rimane un grosso problema: la media di nove specie non è sufficiente per un bosco misto ricco di specie. “Le foreste miste costituite da molte specie di alberi sono una misura importante per rendere le foreste più robuste contro i disturbi come gli scarabei della corteccia. In alcune zone d’Europa, tuttavia, potremmo esaurire le specie di alberi per creare foreste miste così colorate“, spiega Rupert Seidl, dell’Università Tecnica di Monaco TUM, tra gli autori dello studio.

Non tutti gli alberi offrono proprietà importanti

Gli alberi immagazzinano carbonio, forniscono un habitat o una fonte di cibo per gli animali o possono essere trasformati in legname: queste sono tutte proprietà importanti delle foreste. Ma non tutti gli alberi svolgono allo stesso modo queste funzioni: solo una media di tre delle nove specie di alberi adatte al clima possono farlo.

“Il nostro lavoro mostra chiaramente quanto gravemente la vitalità delle foreste sia influenzata dai cambiamenti climatici. Non possiamo fare affidamento esclusivamente su un nuovo mix di specie arboree; misure rapide per mitigare il cambiamento climatico sono essenziali per la protezione sostenibile delle nostre foreste”, afferma Wessely.

