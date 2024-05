La campagna ‘Invisibile agli occhi’ contro l’abuso sui minori approda a Londra

MeteoWeb

La violenza sui minori è una tra le più gravi emergenze umanitarie degli ultimi decenni, anche nei paesi più industrializzati. La maggior parte dei casi di abusi sui minori rimangono sommersi, con conseguenze devastanti, a breve e a lungo termine, sulla salute e sullo sviluppo neuro psico comportamentale delle vittime. Nell’ultimo periodo, abbiamo assistito ad un incremento esponenziale dei casi di abuso su adolescenti e ragazze, spesso perpetrati da altri minorenni.

Per contrastare questo fenomeno, l’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche, la Società Italiana di Pediatria e Fondazione Terre des Hommes Italia, nel 2022 hanno avviato in Italia una campagna integrata di informazione e sensibilizzazione dal titolo ‘Invisibile agli occhi’, per rendere partecipe l’opinione pubblica della gravità del problema.

La campagna veicola un messaggio sociale tramite un spot video e un manifesto associato a un’immagine realizzata con la tecnica della fotografia lenticolare (un particolare tipo di stampa che permette di mostrare immagini diverse cambiando il punto di osservazione); l’immagine mostra il volto di una ragazza insieme alla frase: “gli abusi sui minori sono invisibili solo a chi non li vuole vedere”; poi, grazie all’effetto lenticolare, il volto della ragazza cambia di aspetto, mostrando i segni della violenza, insieme alla frase “se vedi qualcosa non girarti dall’altra parte”.

L’iniziativa, avviata in Italia, presentata per la prima volta il 1° dicembre 2022 alla Camera dei Deputati, ha ricevuto ampi apprezzamenti, con ottimi riscontri e il patrocinio di prestigiose istituzioni, fondazioni e realtà imprenditoriali, uniti nella forza di un messaggio di impatto sociale e culturale verso la collettività. Dopo il successo registrato in Italia, la campagna “Invisibile agli occhi”, nell’anno 2023, è stata estesa negli USA e presentata presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York; lo spot video correlato alla campagna è stato trasmesso tramite un maxischermo della città di New York (Times Square) e tramite schermi digitali all’interno di alcune strutture ospedaliere americane.

Il 30 maggio, alle ore 9.00, la campagna di informazione e sensibilizzazione contro l’abuso sui minori verrà presentata all’Istituto Italiano di Cultura di Londra, in occasione di un evento dedicato all’informazione, alla formazione dei medici e degli insegnanti, alla prevenzione e sensibilizzazione contro gli abusi sui minori, al quale parteciperanno diverse Autorità Istituzionali, Accademiche, Scientifiche e autorevoli rappresentanti della comunicazione. Lo spot video correlato alla campagna verrà trasmesso tramite un maxischermo urbano della città di Londra.

Il passaggio in Inghilterra di questa azione di sensibilizzazione contro gli abusi è l’espressione di una proficua collaborazione tra enti pubblici istituzionali e di ricerca, università e fondazioni attenti ai temi sociali e rappresenta un ulteriore motivo di riconoscimento delle attività di terza missione del nostro Paese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.