Campi Flegrei: lunedì riaprono alcune scuole a Pozzuoli

MeteoWeb

Alcune scuole riapriranno a Pozzuoli dopo le forti scosse di terremoto dei giorni scorsi. Alla luce delle “risultanze positive dei sopralluoghi svolti e della conferma delle idonee condizioni d’uso” del polo culturale di Palazzo Toledo – Biblioteca Comunale e “degli istituti scolastici e delle palestre per i quali non sono emerse criticità”, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha disposto la revoca parziale delle ordinanze di sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado e la chiusura del polo culturale Palazzo Toledo – Biblioteca Comunale e di stop all’utilizzo delle palestre scolastiche in via precauzionale. Le nuove disposizioni entreranno in vigore lunedì 27 maggio. Lo si legge sul profilo social del sindaco di Pozzuoli.

Confermato – “per la riscontrata necessità di eseguire ulteriori verifiche ed accertamenti tecnici nonché eventuali lavori urgenti” – lo stop alle attività didattiche per le scuole G. Diano, Virgilio, Pareto, Tassinari, Ic 5 scuola secondaria di primo grado Artiaco, plesso Montenuovo per la riscontrata necessità di eseguire ulteriori verifiche ed accertamenti tecnici nonché eventuali lavori urgenti.

A Pozzuoli sistemazioni alberghiere per famiglie sgomberate

Il Comune di Pozzuoli “sta lavorando per avviare le operazioni di assegnazione delle sistemazioni alberghiere per i nuclei familiari le cui abitazioni sono oggetto di ordinanza di sgombero o di dichiarazione di inagibilità”. Al Palatrincone di Monterusciello domani, venerdì 24 maggio, dalle 15:30, i cittadini riceveranno tutte le indicazioni utili per ottenere l’assegnazione e provvedere al recupero degli oggetti personali nelle proprie abitazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.