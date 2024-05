Campi Flegrei. Manfredi: “il problema non è il piano di evacuazione ma la gestione dell’ordinario”

MeteoWeb

“Di piani di evacuazione ne abbiamo già tanti, il problema non sono quelli. Il problema è la gestione dell’ordinario“: è quanto ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, arrivando a Palazzo Chigi per l’incontro con il ministro della Protezione civile Nello Musumeci per fare il punto sul bradisismo dei Campi Flegrei. “Il bradisismo rappresenta non una condizione di emergenza estrema, perché il piano di evacuazione è previsto per l’eruzione non per il bradisismo, questo va detto con grande chiarezza ai cittadini. Dobbiamo gestire l’ordinarietà che è fatta di scosse in alcuni casi anche importanti per fare in modo che i cittadini possano vivere con maggiore serenità questa esperienza“.

