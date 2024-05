Campi Flegrei, Manfredi: “potrebbero esserci scosse più forti”

MeteoWeb

“Ci sono studi scientifici secondo cui potrebbero esserci scosse con magnitudo più alta, non oltre 5“: è quanto ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, durante una conferenza stampa a Palazzo San Giacomo sullo scenario attuale ai Campi Flegrei. “Dobbiamo gestire questa situazione di emergenza con cui probabilmente conviveremo per mesi. La sicurezza dei cittadini passa per sicurezza edifici pubblici, c’è una valutazione della Protezione civile nazionale sugli edifici privati che si conclude a giugno, in ogni caso le squadre della Protezione civile non hanno rilevato danni su strutture private stanotte, dobbiamo fare in modo che la normale paura non si trasformi in panico. Per questo, dobbiamo informare i cittadini, dobbiamo fare assieme una comunicazione corretta, non allarmistica, affinché si rafforzi la convivenza con il bradisismo”.

“Lancio un messaggio a tutti, non posso dire alle persone di non avere paura, c’è sempre, è fisiologica, ai napoletani dico che c’è grande attenzione e controllo, mai questo territorio è stato controllato come adesso, quindi cerchiamo di vivere il più normalmente possibile, avremo cura della sicurezza dei napoletani, da amministratori e conoscitori del fenomeno, non vi fate prendere dal panico,” ha proseguito il primo cittadino.

“L’INGV ha osservato che i parametri non sono variati, la crescita è inalterata e le analisi che abbiamo fatto sulle strutture pubbliche interessate ai fenomeni nella zona d’interesse non hanno rilevato danni,” ha sottolineato Manfredi. “I tecnici del Comune e della Città Metropolitana ci dicono che non ci sono danni, non ci sono danni alle strutture scolastiche, abbiamo fatto indagini sul Maradona, alla Mostra d’Oltremare, nessun effetto significativo delle scosse“.

Il sindaco ha poi aggiunto che “si sta facendo un lavoro di grande attenzione, ho fatto un sopralluogo all’Istituto Comprensivo Madonna Assunta, il più vicino vicina alla zona di interesse, che io considero un edificio-sentinella: non ci sono danni, ho esaminato la situazione personalmente, gli effetti statici di questi eventi non ci sono stati“.

