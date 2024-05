Campi Flegrei, Musumeci: “resta l’allerta gialla, massima attenzione alle esercitazioni”

MeteoWeb

”La commissione Grandi rischi, che nelle ultime settimane si è già riunita due volte su invito del nostro Dipartimento, ha mantenuto l’allerta gialla pur sollecitando la massima attenzione allo svolgimento delle esercitazioni e del pieno coinvolgimento nella fase preventiva della popolazione ricadente in quell’area, circa 80mila abitanti ma nell’area ristretta definita d’intesa con la comunità scientifica gli interessati sarebbero circa 35mila”: è quanto ha affermato il Ministro della Protezione civile e del Mare, Nello Musumeci, in audizione in Commissione Ambiente alla Camera della situazione dei Campi Flegrei. “Il fenomeno bradisismico già negli ultimi anni ha manifestato la sua capacità, perché dal 2005 il suolo si è sollevato di oltre un metro mentre il fenomeno sismico è caratterizzato da uno sciame che si ripete ormai da mesi, potrebbe durare anni o esaurirsi senza alcune evoluzione, potrebbe evolvere“.

Nel frattempo prosegue a Napoli il lavoro dei vigili del fuoco a seguito della serie di scosse sismiche. Ad oggi sono state svolte 897 verifiche di stabilità su edifici dal personale del Corpo nazionale: 360 effettuate dalle squadre di soccorso e 537 quelle completate da funzionari esperti nella valutazione di dissesti statici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.