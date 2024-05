Incredibile ai Campi Flegrei: rubate batterie dei sensori INGV, stazioni vandalizzate

MeteoWeb

Lascia davvero senza parole quanto successo ai Campi Flegrei, da mesi alle prese con un’intensificazione del fenomeno del bradisismo che sta provocando forti scosse di terremoto. Mentre resta alta l’attenzione e il monitoraggio da parte degli esperti, una situazione davvero spiacevole vede coinvolte le strumentazioni e le apparecchiature dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), necessarie proprio al monitoraggio dell’area. Nel corso della sua audizione durante la Commissione Protezione Civile al Comune di Napoli, presieduta da Nino Simeone, Mauro Antonio di Vito, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, ha denunciato che alcune strumentazioni sono state danneggiate o rubate. In particolare, sono stati vandalizzati i sensori sismici dell’Osservatorio Vesuviano, necessari a monitorare il bradisismo, e sono state rubate le batterie delle apparecchiature dell’INGV. Il passaggio delle barche nel Golfo di Pozzuoli, poi, danneggia le stazioni sismologiche collocate in mare.

“Purtroppo in questo territorio assistiamo anche a questo – dice Di Vito, secondo quanto riporta Fanpage.it – per noi sono dati fondamentali quelli che ci arrivano dalla nostra rete di monitoraggio. Chiediamo il supporto delle istituzioni per questo”. “I naviganti hanno poca attenzione: le nostre installazioni sono state danneggiate dall’attività balneare. Anche le stazioni a terra, che sono in luoghi pubblici, non sono presidiate, vengono danneggiate e ci sono stati furti di batterie”, ha affermato Di Vito.

