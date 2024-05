Carcassa di delfino si spiaggia a Metaponto

MeteoWeb

Triste ritrovamento sulle spiagge di Metaponto, in provincia di Matera. La carcassa di un esemplare di delfino Stenella è stata trovata spiaggiata nella zona del fiume Bradano. Il ritrovamento è opera del Nucleo Intervento Tutela Ambientale – Nita Ambiente, che provvederà anche a rimuovere il corpo e indagherà per capire quali sono state le cause della morte del delfino.

