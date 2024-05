Catastrofiche inondazioni in Brasile: 107 morti e nuovo allarme maltempo, Elon Musk dona terminali Starlink | FOTO

MeteoWeb

Si prevede che altre forti piogge colpiranno il Brasile, mentre la nazione sudamericana è alle prese con le conseguenze mortali del meteo estremo della scorsa settimana, che ha lasciato sott’acqua interi quartieri. Le intense precipitazioni e le inondazioni hanno ucciso almeno 107 persone nel Rio Grande do Sul dalla scorsa settimana: è quanto ha riportato l’agenzia di protezione civile dello Stato. Secondo la stessa fonte, le persone colpite sono 1.476.000, di cui almeno 754 feriti e circa 164mila sfollati. Almeno 134 persone risultano ancora disperse.

Le catastrofiche inondazioni sono state accompagnate da sconvolgimenti sociali, con almeno 47 persone arrestate per saccheggi e altri crimini.

Le autorità stanno esortando coloro che sono stati salvati dalle inondazioni a non tornare alle loro case, avvertendo che sono previste ulteriori piogge. Da oggi a domenica sono previste precipitazioni ancora intense tra la parte orientale e il Centro/Nord del Rio Grande do Sul, con alcune zone che dovrebbero registrare ben 100 mm, ha riportato l’istituto nazionale di meteorologia INMET. “È importante evidenziare che i volumi di pioggia previsti potrebbero causare nuovi disagi in zone già colpite in precedenza,” si legge in una nota di INMET.

Le precipitazioni record che hanno colpito la regione sono state collegate a El Niño, un fenomeno climatico naturale che riscalda le acque del Pacifico e tende a portare forti piogge nel Sud del Brasile.

Con molte delle comunicazioni del Brasile meridionale interrotte dalle tempeste, il CEO di SpaceX Elon Musk ha anche annunciato in un post che Starlink donerà 1.000 terminali Internet ai soccorritori di emergenza nella regione.

Secondo il governo del Rio Grande do Sul, la ricostruzione richiederà l’equivalente di 3,7 miliardi di dollari.

Le ultime tempeste hanno allagato anche parti del vicino Uruguay, lasciando circa 1.347 persone senza casa e altre migliaia senza elettricità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.