Storica tempesta in Tanzania: il ciclone Hidaya tocca terra, incubo di nuove inondazioni

Un grave blackout ha interessato oggi gran parte della Tanzania, a causa delle forti piogge e dei forti venti del ciclone Hidaya che hanno colpito il Paese dopo settimane di inondazioni nella regione. I servizi di traghetto tra la capitale della Tanzania, Dar es Salaam, e Zanzibar sono stati sospesi mentre il ciclone Hidaya si avvicinava alla costa dell’Africa orientale con venti massimi di 120km/h e potenti raffiche. La tempesta ha compiuto il landfall proprio vicino alla capitale nelle prime ore di oggi.

I forti venti rappresentano una minaccia secondaria rispetto all’enorme quantità di piogge che il ciclone Hidaya riverserà sulla costa durante questo weekend. I meteorologi prevedono che cadranno più di 200mm di pioggia nella regione di Dar es Salaam, che ospita più di 5 milioni di persone. Sono probabili diffuse alluvioni lampo nelle aree urbane e lungo i corsi d’acqua in tutta la regione. Frane e smottamenti sono possibili sulle colline a ovest della città. Il servizio meteorologico ha affermato che durante la notte sono state registrate precipitazioni superiori al normale nelle zone costiere. La Croce Rossa della Tanzania ha portato avanti campagne di preparazione lungo la costa.

Le autorità hanno avvertito i residenti di prestare attenzione poiché l’intensità del ciclone aumenta.

Altre piogge dopo le inondazioni delle scorse settimane

Il rischio di ulteriori inondazioni è una notizia terribile per questa regione dell’Africa orientale. Nelle ultime due settimane, piogge torrenziali hanno martellato parti del Kenya, del Burundi e della Tanzania, provocando morte e devastazione diffusa. Mentre il nucleo dell’umidità di Hidaya rimarrà in Tanzania, lo stesso flusso che spinge il ciclone verso la terra alimenterà ulteriori tornate di acquazzoni tropicali a nord, nelle aree colpite dalle inondazioni del Kenya.

Una tempesta storica in Tanzania

I venti massimi del ciclone Hidaya hanno raggiunto quasi i 150km/h durante la giornata di venerdì 3 maggio, rendendo il ciclone tropicale l’equivalente di un forte uragano di categoria 1. I meteorologi del Joint Typhoon Warning Center (JTWC) hanno confermato ieri che Hidaya è il ciclone tropicale più forte mai osservato in questa parte dell’Oceano Indiano meridionale.

La maggior parte dei cicloni tropicali nell’Oceano Indiano meridionale si formano tra 10° S e 30° S, con l’isola del Madagascar e la nazione del Mozambico che subiscono il peggio delle tempeste mentre queste si dirigono verso ovest attraverso il bacino oceanico.

È raro che i cicloni tropicali si avvicinino così tanto e tocchino terra in Tanzania, data la posizione del Paese a pochi gradi a sud dell’equatore. Solo quattro cicloni tropicali registrati hanno toccato terra in Tanzania, e tutti si sono avvicinati alla terra con la forza equivalente di una debole tempesta tropicale. Ecco perché il ciclone Hidaya rappresenta una tempesta storica in questa parte del mondo.

