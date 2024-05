Il ciclone Remal verso il Bangladesh: almeno 800.000 evacuati | FOTO

MeteoWeb

Almeno 800.000 bengalesi sono fuggiti dai loro villaggi costieri per rifugiarsi in rifugi anti-tempesta nell’entroterra, mentre il Bangladesh si prepara al ciclone Remal, hanno riferito le autorità governative in materia di catastrofi. Il ciclone Remal colpirà la costa meridionale del Bangladesh e parti della vicina India questa sera, con il Dipartimento meteorologico del Bangladesh che prevede burrasche e raffiche fino a 130km/h. Si prevede che il ciclone Remal colpisca un tratto di 220 chilometri dall’isola indiana di Sagar a Khepupara in Bangladesh.

Le autorità hanno innalzato il segnale di pericolo al massimo livello, avvertendo i pescatori di non andare in mare e facendo scattare un ordine di evacuazione per coloro che si trovano nelle zone a rischio. Il Bangladesh ha inviato decine di migliaia di volontari nella regione per evacuare le persone in 4.000 rifugi anti-tempesta. Ma i funzionari locali hanno detto che molte persone sono rimaste a casa perché temevano che le loro proprietà sarebbero state rubate se se ne fossero andate.

“Il ciclone potrebbe scatenare un’ondata di tempesta fino a quattro metri sopra la normale marea astronomica, il che può essere pericoloso”, ha detto all’AFP Muhammad Abul Kalam Mallik, funzionario meteorologico. I forti innalzamenti di marea possono devastare i villaggi poiché la maggior parte delle aree costiere del Bangladesh si trovano solo a uno o due metri sopra il livello del mare.

Le scuole sono chiuse fino a nuovo avviso e l’aeroporto indiano di Calcutta sarà chiuso a partire dalla mezzanotte locale. Anche diversi treni locali nelle divisioni Sealdah e Howrah, in India, sono stati cancellati, hanno detto i funzionari. La Marina indiana ha dichiarato di aver preparato due navi dotate di aiuti e forniture mediche per aiutare le persone colpite.

Il ciclone Remal è il primo ciclone nel Golfo del Bengala prima della stagione dei monsoni di quest’anno, che va da giugno a settembre.

