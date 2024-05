Piogge torrenziali nel sud della Cina: grave alluvione a Zhuhai | VIDEO

MeteoWeb

Tre luoghi di Zhuhai, una città nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina, hanno emesso l’allerta rossa per tempeste di pioggia, il livello più alto di questo sistema di allerta meteorologica in Cina. La città, infatti, è stata colpita da piogge torrenziali. Alle 13:00 locali di oggi, sabato 4 maggio, secondo l’ufficio meteorologico della città, le precipitazioni nelle 24 ore avevano superato i 250mm in otto stazioni, di cui cinque hanno superato i 300mm. Nel distretto di Doumen, le precipitazioni in un’ora avevano superato i 100mm alle 8 del mattino.

Il Dipartimento del traffico ha affermato che alcuni tratti stradali della città erano già allagati, e ai residenti è stato consigliato di rimanere in casa. Le immagini che arrivano da Zhuhai sono impressionanti: auto sommerse dall’acqua nelle strade e persino l’ospedale pesantemente allagato.

Oltre a Doumen, anche altri due luoghi della città – il distretto di Xiangzhou e la zona nazionale di sviluppo industriale hi-tech di Zhuhai – hanno emesso allerte rosse per tempeste di pioggia.

Oggi, il Centro meteorologico nazionale cinese ha rinnovato l’allerta gialla per tempeste di pioggia, poiché si prevede che forti acquazzoni colpiranno diverse parti del Paese, incluso il Guangdong. La Cina ha un sistema di allerta meteorologica a quattro livelli, codificato per colore, con il rosso che rappresenta il livello più grave, seguito da arancione, giallo e blu.

