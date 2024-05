La Cina lancia nuovo razzo, primo volo per il Long March 6C

MeteoWeb

La Cina ha lanciato il suo primo razzo Long March 6C, che aiuterà la nazione a raggiungere l’obiettivo di lanciare 100 missioni orbitali quest’anno. Il razzo da 43 metri è decollato dal centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia montuosa cinese dello Shanxi, alle 05:21ora italiana del 7 maggio. Il Long March 6C a 2 stadi e single core è progettato per lanciare satelliti di piccole e medie dimensioni sia in orbite terrestri basse che in orbite eliosincrone. Le dimensioni del payload variano a seconda dell’orbita desiderata, ma vanno da 6 a 10 tonnellate.

Il razzo trasportava 4 satelliti nel suo viaggio inaugurale, secondo quanto ha riferito SpaceNews. Due di essi sono radar ad apertura sintetica, mentre gli altri due sono piattaforme ottiche di osservazione della Terra.

Il Long March 6C utilizza un carburante derivato dal cherosene noto come RP-1 e un propellente a ossigeno liquido, e ciò lo rende più rispettoso dell’ambiente rispetto alle generazioni precedenti di razzi Long March.

Secondo il China Daily, il razzo aiuterà la Cina a soddisfare la crescente domanda da parte della sua fiorente industria spaziale commerciale di veicoli in grado di lanciare satelliti di piccole e medie dimensioni verso orbite eliosincrone.

