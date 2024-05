Clima, blitz di “Ultima Generazione” davanti alla sede di FdI. Donzelli: “le vostre posizioni sono folli”

MeteoWeb

Nuova manifestazione del gruppo di ambientalisti per il clima di “Ultima Generazione”. Questa mattina, una quindicina di attivisti ha manifestato al civico 39 di via della Scrofa a Roma, in prossimità dell’accesso alla sede di Fratelli d’Italia. I manifestanti chiedevano un ‘Fondo riparazione‘ nel bilancio dello Stato per affrontare il tema del cambiamento climatico. Sul posto, alle 11:30, sono intervenute le pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area e chiuso al traffico via della Scrofa, all’altezza di via delle Coppelle. Sul posto presente anche personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Donzelli: “le vostre posizioni sono folli”

Poco dopo a raggiungere la sede di FdI è stato il deputato Giovanni Donzelli, che ha incontrato alcuni attivisti e ha avuto con loro uno scambio di idee sulla tutela dell’ambiente. “La maggioranza dei giovani non è sulle vostre posizioni folli – ha detto il responsabile organizzazione del partito -, sono giovani concreti e pensano al futuro dell’Italia rimboccandosi le maniche. Non hanno queste derive per cui vogliono distruggere tutto e che rischiano di aiutare chi inquina, quindi se lei è preoccupata – ha aggiunto rivolgendosi a una attivista di 26 anni – io per fortuna non lo sono. Per fortuna voi siete una sparuta minoranza, la gran parte dei giovani italiani guarda alle difficoltà dell’ambiente con un approccio che non è ideologico, ridicolo e distruttivo come il vostro ma con un approccio serio che vuole difendere l’ambiente con l’unico modo, cioè tenere l’uomo al centro di tutto”.

