Clima, domani webinar dedicato alle emissioni di metano dopo il G7 Ambiente

Si svolgerà domani, martedì 7 maggio, il webinar ‘Decisioni del G7 Energia e Ambiente sulle emissioni di metano‘ organizzato da Amici della Terra insieme ad Environmental Defense Fund Europe (EDFE), organizzazione internazionale no profit impegnata nel creare soluzioni trasformative per i problemi ambientali più gravi. L’evento si svolgerà dalle 11:30 alle 12:00 e sarà un’opportunità per analizzare con importanti ospiti i risultati ottenuti nel corso del G7 Energia, Clima e Ambiente per la riduzione delle emissioni di metano e per discutere delle prospettive per il settore energetico.

Al centro del dibattito, il ruolo che l’Italia può giocare come guida per la riduzione delle emissioni di metano a livello internazionale anche nell’ambito di implementazione del Piano Mattei.

Partecipano Monica Tommasi, Presidente Amici della Terra, Gilberto Dialuce, Capo delegazione italiana al G7 Energia e Ambiente, Francesco Corvaro, Inviato speciale italiano per il clima, Flavia Sollazzo, Senior director Environmental Defense Fund Europe, Tommaso Franci, Responsabile energia degli Amici della Terra. Coordina la discussione Diego Gavagnin.

