Clima, Pecoraro Scanio: “servono azioni concrete”

“La crisi climatica peggiora, come affermano tutti gli scienziati e come appare ormai evidente anche ai cittadini un po’ attenti. I fenomeni climatici estremi aumentano mentre il governo sembra bloccato dai negazionisti pubblici o occulti e si parla più di ponti e condoni, invece che potenziare la Protezione Civile e creare un vero Commissario permanente per emergenza climatica invece che rincorrere le singole calamità catalogandole come maltempo”. Così Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della fondazione Univerde. “Serve un piano di adattamento attutato in tempi rapidi e un impegno di tutto il governo, non del solo Ministero dell’Ambiente. Vanno isolati i negazionisti ottusi per evitare lutti e ridurre i danni con azioni concrete di prevenzione e una vera educazione al cambiamento climatico in atto“, ha aggiunto Pecoraro Scanio, che da Ministro dell’Ambiente propose un piano di adattamento per contrastare e ridurre i rischi del cambiamento climatico.

