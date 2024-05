Cnr, la risposta a Burioni: “nessun contributo all’organizzazione evento anti-vaccini”

MeteoWeb

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) si dissocia dal convegno “Vivere in Salute”, organizzato dall’associazione Assis presso l’area di ricerca del Cnr a Pisa. Il presidente dell’area di ricerca, Fabio Recchia, ha reso nota questa posizione attraverso una dichiarazione diffusa dal Cnr. Recchia ha specificato che “l’Area della ricerca di Pisa del Cnr ha fornito spazio per il convegno ‘Vivere in Salute’, il quale è stato voluto, organizzato e promosso esclusivamente dall’associazione Assis. Il Cnr non ha partecipato né alla pianificazione né alla promozione dell’evento.”

Il convegno “Vivere in Salute”

Il tema centrale del convegno era incentrato su vari aspetti legati alla salute, tra cui la promozione del benessere, la prevenzione delle malattie croniche e dell’invecchiamento precoce, nonché il supporto al recupero della salute in individui affetti da patologie croniche correlate a stili di vita scorretti. Recchia ha precisato ulteriormente che “nessun membro istituzionale del Cnr ha portato saluti istituzionali, in quanto il convegno non ha coinvolto il Cnr in alcuna forma collaborativa. Inoltre, nessun ricercatore del Cnr è stato incluso tra i relatori.”

Tra i relatori, è stata menzionata la figura del dottor Franco Berrino, noto e rispettato nella comunità scientifica come scienziato ed epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dal 1975 al 2015.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.