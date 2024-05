Il cold blob sulla Fennoscandia: la straordinaria anomalia fredda da ottobre 2023 a gennaio 2024

MeteoWeb

Tra ottobre 2023 e gennaio 2024, un’anomalia di aria fredda straordinariamente persistente ha prevalso sulla Fennoscandia, mentre il resto del pianeta registrava caldo record. In un articolo pubblicato sulla rivista Weather, gli esperti dell’Istituto Meteorologico Finlandese descrivono le anomalie della temperatura, la circolazione atmosferica e le previsioni stagionali associate a questo “cold blob” (che in italiano possiamo tradurre con “macchia fredda”).

Il periodo di 4 mesi da ottobre 2023 a gennaio 2024 è stato il terzo più freddo nella Fennoscandia durante il secolo in corso, si legge nello studio. Il cold blob era associato ad una circolazione atmosferica anomala; ad esempio, le velocità del vento della corrente a getto erano eccezionalmente elevate a sud della Fennoscandia. Inoltre, le previsioni stagionali non sono riuscite a cogliere il cold blob, il che potrebbe essere correlato alle difficoltà nel simulare le teleconnessioni di El Niño mediante i sistemi di previsione a lungo termine, affermano gli autori dello studio, basato sulla rianalisi ERA5.

I dati del cold blob in Fennoscandia

Durante il periodo ottobre-gennaio 2024, la Fennoscandia ha registrato temperature più fredde del normale rispetto alla media 1991-2020, evidenziano gli autori dello studio. Ciò era in netto contrasto con le temperature superiori alla norma osservate in molte regioni circostanti, risultando in un’anomalia di temperatura localizzata e fredda proprio sopra la Fennoscandia. In effetti, questa è stata una delle poche regioni dell’emisfero settentrionale a registrare temperature inferiori alla media durante questo periodo. Soprattutto nella Svezia centrale e in Finlandia, il periodo ottobre-gennaio 2024 è stato localmente più freddo di 3°C rispetto alla media del periodo 1991-2020. Per un periodo di 4 mesi, una deviazione così ampia dalla norma può essere considerata piuttosto insolita, soprattutto in un clima in riscaldamento.

In media, nel dominio fennoscandiano, il periodo ottobre-gennaio 2024 è stato il più freddo dallo stesso periodo del 2011 e il terzo periodo più freddo del XXI secolo. Il periodo ottobre-gennaio più freddo del XXI secolo si è verificato nel 2003, che è anche il secondo periodo ottobre-gennaio più freddo dal 1940, l’inizio del periodo di rianalisi ERA5. Tuttavia, soprattutto prima del 1990, temperature simili a quelle osservate nel 2024 erano abbastanza tipiche nella Fennoscandia. Pertanto, se si considerano tutte le serie temporali dal 1941, ottobre-gennaio 2024 non rientra nemmeno nella top 20 delle anomalie di temperatura più negative, evidenziano gli esperti dell’Istituto Meteorologico Finlandese nello studio.

Significativamente, tutti e 4 i mesi del periodo ottobre-gennaio 2024 sono stati più di 1°C più freddi del normale. Un’ondata di freddo di 4 mesi di questo tipo si è verificata solo due volte nella Fennoscandia all’inizio di questo secolo: da ottobre a gennaio 2002-2003 e più recentemente da dicembre a marzo 2009-2010.

In particolare, nell’ondata di freddo di inizio gennaio 2024, sono state raggiunte temperature di oltre -44°C in alcune località di Svezia e Finlandia, le temperature più basse registrate in questi Paesi nel XXI secolo.

L’inizio freddo della stagione invernale ha portato anche ad un’estesa copertura di ghiaccio nel Mar Baltico. La Baia di Botnia si è completamente ghiacciata all’inizio di gennaio, circa un mese prima del solito, ed è stato il congelamento più precoce dall’inverno 2010–2011. Tuttavia, i venti successivi e il clima mite hanno impedito alla copertura di ghiaccio di raggiungere i massimi record del XXI secolo.

Conclusioni

Gli autori dello studio hanno scoperto che il cold blob era associato a una pressione media sul livello del mare da record e a una velocità del vento record a 300 hPa a sud della regione, sull’Europa centrale e orientale. Ciò suggerisce un forte ruolo della circolazione atmosferica nel preparare il terreno per il cold blob: il Nord Europa è rimasto principalmente sul lato freddo della corrente a getto, in presenza di masse d’aria polari e artiche. Gli inverni di El Niño sono stati associati a uno spostamento verso l’equatore della corrente a getto e a una ciclogenesi della Corrente del Golfo più attiva, il che è coerente con la corrente a getto osservata nei dati ERA5.

Le previsioni stagionali non sono riuscite a prevedere l’entità del cold blob: ad esempio, il 99,5% dei membri dell’ensemble nelle previsioni stagionali di ottobre del C3S ha previsto un periodo da ottobre a gennaio più caldo di quanto osservato. Per il periodo ottobre-gennaio in Fennoscandia, il fallimento della previsione è stato il peggiore tra tutte le previsioni stagionali in tempo reale dell’ECMWF o gli hindcast inizializzati a ottobre dal 1993, si legge nello studio. “Poiché anche l’entità dei precedenti periodi ottobre-gennaio freddi (ad esempio nel 2003, 2010) è stata sottostimata dagli hindcast dell’ECMWF, sorge la domanda se ciò sia in parte dovuto alla limitata capacità di prevedere correttamente le teleconnessioni ENSO. È stato recentemente dimostrato che le previsioni stagionali sottostimano l’ampiezza delle teleconnessioni di inizio inverno tra ENSO e il Nord Atlantico e la circolazione europea. Ciò potrebbe aver contribuito al fallimento delle previsioni”, affermano gli autori dello studio.

“Le discussioni sulla prevedibilità del clima europeo sono spesso legate alla NAO. È noto che la NAO è spesso guidata da fattori esterni ed è in una certa misura prevedibile a scale stagionali e più lunghe. Tuttavia, come dimostra il nostro studio, il caso ottobre-gennaio del 2024 è solo debolmente correlato alla variabilità della NAO. Tuttavia, si sono verificate forti anomalie di temperatura nella Fennoscandia da ottobre a gennaio 2024. I fattori determinanti e la prevedibilità di tali eventi non-NAO sono poco conosciuti e dovrebbero meritare maggiore attenzione. Ci auguriamo che il caso del 2024 stimoli ulteriori ricerche sull’origine del “cold blob” e sulle cause dell’apparente fallimento delle previsioni”, concludono gli autori dello studio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.