Colle del Piccolo San Bernardo sommerso dalla neve, in corso le operazioni di sgombero | FOTO

Il Colle del Piccolo San Bernardo è sommerso dalla neve, e sono in corso le operazioni di sgombero. Le squadre del dipartimento della Savoia impegnate nei lavori hanno realizzato immagini spettacolari, che testimoniano la quantità della neve accumulata sul passo. Gli operatori stanno lavorando senza sosta per liberare la strada e permettere la riapertura del collegamento. La riapertura del passo è prevista per il 30 maggio: tuttavia, questa data rimane soggetta alle condizioni meteorologiche dei prossimi giorni.

Il Colle del Piccolo San Bernardo, un passo alpino a 2.188 metri di altitudine, collega il vallone di La Thuile, in Valle d’Aosta, con la Haute-Tarantaise, in Francia, ed è un passaggio strategico per il traffico turistico e commerciale.

