“Coltiviamo innovazione”: tre appuntamenti per parlare dell’agricoltura del futuro

Come sarà l’agricoltura nel 2040? Il nuovo allestimento “Coltiviamo innovazione”, ideato da MUSE e Image Line per lo spazio MUSE Agorà, si arricchisce con tre appuntamenti per dialogare e condividere idee sul futuro delle pratiche agricole. L’obiettivo dei tre incontri è capire come è cambiata e come si sta sviluppando l’agricoltura, tra cambiamenti climatici e nuove tecnologie, grazie al mondo della ricerca e dell’innovazione.

Si inizia il 22 maggio, nella Giornata mondiale della biodiversità, indetta dalle Nazioni Unite per celebrare la biodiversità, la ricchezza della vita – a livello di ecosistemi, specie e geni – sul nostro pianeta. “Essere parte del Piano” è il tema scelto per l’edizione 2024, ed è un invito all’azione rivolto a tutte le parti interessate (governi, individui, comunità locali, organizzazioni non governative e imprese) per salvaguardare e favorire la biodiversità, attualmente a rischio a causa dell’aumento di fattori inquinanti e della diminuzione degli habitat.

Il tema dell’agricoltura è quindi cruciale e sarà al centro – mercoledì 22 maggio – del primo talk di “Coltiviamo innovazione”, rassegna che vedrà la partecipazione di esperte/i locali e nazionali per confrontarsi su progetti di rigenerazione agricola, di preservazione delle risorse ambientali e di tutela del paesaggio grazie all’innovazione, alle agritech e ai progetti di ricerca.

Nel secondo appuntamento (giovedì 6 giugno), con un esercizio di futuro, si proverà a immaginare un paesaggio in cui i vigneti sono stati resi resilienti e ottimizzati tecnologicamente per ridurre le emissioni di gas serra e contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Infine, nel terzo appuntamento (mercoledì 12 giugno) si esplorerà come l’intelligenza artificiale e altri strumenti tecnologici potrebbero accelerare il percorso verso l’innovazione in campo agricolo.

Mercoledì 22 maggio 2024, dalle 18 alle 19.30

Agroinnovation, scenari di futuro rigenerativo

Talk a più voci per approfondire i progetti di rigenerazione del suolo e di preservazione delle risorse ambientali e di tutela del paesaggio grazie all’innovazione, alle agritech e ai progetti di ricerca.

Interverranno:

Chiara Corbo, direttrice dell’Osservatorio Smart AgriFood – Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Brescia

Cristiano Spadoni, accademico corrispondente dell’Accademia dei Georgofili, giornalista di AgroNotizie – Image Line | Co-innovazione per l’agricoltura rigenerativa

Paolo Pedrini, coordinatore Ambito Biologia della Conservazione – Ufficio Ricerca e collezioni museali del MUSE | La biodiversità degli ecosistemi agro-silvopastorali in un paesaggio che cambia

Jessica Paternoster, trade marketing manager – APOT – Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini | La proficua relazione tra frutticoltura e il sistema di ricerca

Giovedì 6 giugno 2024, dalle 18 alle 19.30

Il vigneto del futuro: innovativo, sostenibile, custode di biodiversità

Siamo nel 2040: grazie a una corretta gestione del suolo e a buone pratiche agronomiche, i vigneti sono stati resi resilienti e ottimizzati tecnologicamente per ridurre le emissioni di gas serra e contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Interverranno:

Valeria Fasoli, presidentessa – Associazione Donne della Vite

Daniele Endrici, project Developer & Sales – Cantina Endrizzi

Ilaria Pertot, professoressa di Patologia Vegetale – C3A Centro Agricoltura Alimenti Ambiente dell’Università degli studi di Trento

Mercoledì 12 giugno 2024, dalle 18 alle 19.30

Agricoltura Smart, fra intelligenze artificiali e nuove tecnologie

Immagina di essere nel 2040: l’impiego di nuove tecnologie e intelligenze artificiali in agricoltura ha consentito alle/i agronome/i di acquisire informazioni direttamente dai campi, accelerando il percorso verso l’innovazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

