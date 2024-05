Crolla controsoffitto in piscina a Bari: tre feriti

MeteoWeb

Tre persone sono rimaste ferite in modo non grave a seguito del crollo di parte della controsoffittatura della piscina dell’impianto Energy Live, nel rione Poggiofranco di Bari, in via Lione. I feriti sono due minorenni e un’istruttrice, soccorsi a bordo vasca. Gli altri allievi erano appena usciti dalla vasca perché i corsi erano appena terminati. Da una prima verifica speditiva – comunicano i Vigili del Fuoco – non risultano persone sotto le macerie, mentre l’intervento è ancora in corso.

