Crolla porzione di mura a Volterra: un ferito | FOTO

MeteoWeb

Questa mattina, una porzione delle mura medievali di Volterra (Pisa) è crollata stamani nella zona di San Felice. Pietre, terreno e detriti si sono riversati in strada. Alcuni testimoni avrebbero udito un boato improvviso. Il crollo sarebbe dovuto a un cedimento strutturale e i detriti hanno invaso la strada provinciale 15 che ora nel tratto è chiusa al traffico.

Una persona è rimasta ferita, lievemente, secondo quanto spiegato dal Presidente Eugenio Giani. Sul posto personale della Protezione Civile comunale, forze dell’ordine, 118 e Vigili del Fuoco: per scongiurare il coinvolgimento di altre persone è stata allertata una unità cinofila. “Al momento un ferito lieve certo ma sono in corso ulteriori verifiche con i Vigili del Fuoco, abbiamo attivato anche il nostro Pegaso della Regione Toscana già sul posto. Ringrazio la Centrale regionale 112, il sistema di emergenza sanitaria, Vigili del Fuoco e tutti i soccorritori per il tempestivo intervento“, ha scritto Giani sui social.

Dieci anni fa dissesto causato dal maltempo

Dieci anni fa, il 31 gennaio 2014, si era verificato un importante crollo delle mura medievali a Volterra: a causa di una eccezionale ondata di maltempo, con forti piogge, era venuto giù un tratto di circa 30 metri. Aveva ceduto anche la sede stradale ed erano state evacuate abitazioni. L’ottobre successivo, con lavori portati a termine a tempo di record – grazie all’intervento della Regione Toscana e del Ministero per i Beni culturali furono finanziati, appaltati e realizzati lavori per 5 milioni -, fu inaugurato il tratto di via Lungo le Mura ricostruito dopo il crollo e tornato fruibile dalla cittadinanza. Seguì poi una seconda fase di interventi con il consolidamento del versante al muro di viale Trento e Trieste.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.