Demenza a esordio precoce, identificati 15 fattori di rischio

MeteoWeb

Il primo studio a identificare 15 precisi fattori “significativamente associati” ad alti rischi di sviluppare forme di demenza ad esordio precoce ha fatto emergere dati importanti. La ricerca ha coinvolto più di 350mila persone di età inferiore ai 65 anni, aprendo la possibilità di modificare molti di questi indicatori e diminuire almeno in parte le probabilità di manifestare la malattia in crescita tra gli under 65. Pubblicato su “Jama Neurology“, questo rapporto sostiene che si tratti del “più vasto e robusto studio mai condotto sulle cause della demenza giovanile“.

L’epidemiologo David Llewellyn, leader del team dell’Università di Exeter in Gran Bretagna, ha esaminato i dati relativi alla salute e alle abitudini di vita di 356,052 adulti al di sotto dei 65 anni, completamente sani mentalmente all’inizio dello studio nel 2006. Nel corso del tempo, 485 di queste persone sono state diagnosticate con demenza ad esordio giovanile.

I 15 fattori che con anni di anticipo possono indicare una propensione decisa a sviluppare la demenza giovanile sono i seguenti: basso livello di istruzione, basso status socio-economico, bassi livelli di vitamina D, ma alti della proteina c reattiva nel sangue, essere portatori di due tipi di variazioni genetiche della apoliproteina E.

Altri fattori sono: isolamento sociale, cattivo udito, ipotensione ortostatica, diabete, malattie cardiache, ictus, depressione. Anche evidenziare poca forza, come nel caso dello stringere le mani, è un indicatore pericoloso. Complesso è l’effetto dell’alcol sulla demenza giovanile: berne troppo è stato associato ad un deciso aumento dei rischi, così come non berne affatto. Tuttavia, un consumo di alcol da “moderato a pesante” non sembra influenzare la demenza giovanile. I ricercatori ritengono che ciò possa dipendere dal fatto che le persone che consumano alcol sono generalmente sane, mentre chi si astiene completamente lo fa spesso per motivi medici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.