Demolizione controllata sulla campata del ponte di Baltimora | VIDEO

Oggi è stata condotta una demolizione controllata per abbattere la più grande campata rimanente del Francis Scott Key Bridge, il ponte crollato a Baltimora alla fine di marzo. La detonazione ha creato una nuvola di fumo nero mentre la campata si è accartocciata nell’acqua in pochi secondi, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Le capriate più lunghe si sono così staccate dalla nave portacontainer Dali, che era rimasta incagliata, e sono scivolate dalla prua.

La demolizione di oggi ha segnato un passo importante nel liberare la nave, che è rimasta bloccata tra le macerie da quando ha perso potenza e si è schiantata contro una delle colonne di sostegno del ponte poco dopo aver lasciato Baltimora il 26 marzo scorso. La campata demolita si è schiantata sulla prua della nave ed è rimasta sul ponte nelle ultime sei settimane.

Nel crollo del ponte di Baltimora, sono morti sei operai edili. L’incidente ha bloccato la maggior parte del traffico marittimo attraverso il trafficato porto di Baltimora. La demolizione controllata consentirà alla nave Dali di essere rimessa a galla e di ripristinare il traffico attraverso il porto mentre le operazioni di pulizia entrano nelle fasi finali.

Una volta rimossa la nave, il traffico marittimo potrà iniziare a tornare alla normalità, il che porterà sollievo a migliaia di scaricatori di porto, camionisti e proprietari di piccole imprese che hanno visto il loro lavoro influenzato dalla chiusura.

Le autorità avevano precedentemente affermato che i 21 membri dell’equipaggio della Dali si sarebbero rifugiati sul posto a bordo della nave mentre gli esplosivi venivano fatti esplodere. Ai membri dell’equipaggio, infatti, non è stato permesso di lasciare la nave incagliata dopo il disastro. Le autorità hanno detto che sono stati impegnati a mantenere la nave e ad assistere gli investigatori. Dei membri dell’equipaggio, 20 provengono dall’India e uno dallo Sri Lanka.

Il National Transportation Safety Board e l’FBI stanno conducendo indagini sul crollo del ponte.

Il gigante marittimo danese Maersk aveva noleggiato la Dali per un viaggio programmato da Baltimora allo Sri Lanka, ma la nave non è andata molto lontano. Il suo equipaggio ha inviato una chiamata di soccorso dicendo che avevano perso potenza e non avevano il controllo del sistema di sterzo. Pochi minuti dopo, la nave si è schiantata contro il ponte. Le autorità hanno affermato che l’indagine della commissione di sicurezza si concentrerà sull’impianto elettrico della nave.

