Il “digiuno” di tornado EF5 raggiunge gli 11 anni, il periodo più lungo della storia

Un tornado EF5 è uno degli eventi meteorologici più catastrofici sulla Terra. Vortici mostruosi di questa portata possono distruggere interi quartieri in un batter d’occhio, crescere fino a raggiungere un’ampiezza di più di 1,6km e sprigionare venti di oltre 320km/h, più forti di qualsiasi uragano di categoria 5 mai registrato nel bacino atlantico.

Il 20 maggio 2013, un tornado estremamente potente ha distrutto gran parte di Moore, in Oklahoma. Undici anni dopo, rimane il tornado più recente ad essere classificato come EF5, il punteggio più alto possibile sulla scala Fujita avanzata. Il “digiuno” di 11 anni è il più lungo da quando sono iniziate le registrazioni ufficiali negli Stati Uniti nel 1950.

Prima del tornado di Moore, l’esplosiva stagione dei tornado del 2011 aveva portato alla conferma di cinque tornado EF5, incluso l’EF5 di Joplin, in Missouri, che ha ucciso 161 persone. Un totale di 50 tornado sono stati classificati F5/EF5 da quando sono iniziate le registrazioni negli Stati Uniti nel 1950.

Poiché la maggior parte degli strumenti meteorologici non può sopravvivere ai tornado, la scala EF stima la forza dei tornado in base alle indagini del personale del National Weather Service (NWS) sugli indicatori di danno.

Il meteorologo Bob Henson ha affermato nel 2023 che l’attuale “digiuno” di EF5 è difficile da spiegare poiché le stime dei danni possono essere soggettive. Il danno a un “edificio ben costruito” è il fattore più comune che aiuta il National Weather Service (NWS) a confermare un EF5, ma molte case negli Stati Uniti non soddisfano tali criteri. Henson cita Tanya Brown-Giammanco, direttrice del Disaster & Failure Studies presso il National Institute of Standards and Technology, la quale afferma che a molte case mancano caratteristiche chiave per essere considerate resistenti al vento, il che le esclude dall’uso per determinare se un tornado ha raggiunto lo stato EF5 .

È improbabile che il sistema Enhanced Fujita cambi da una scala basata sui danni al suolo, afferma Henson, ma potrebbero essere implementati nuovi standard per migliorare le valutazioni dei danni rurali basati sui danni alle turbine eoliche, ai sistemi di irrigazione, ai silos agricoli, alle chiese e ai veicoli passeggeri.

Il Programma nazionale di riduzione dell’impatto delle tempeste di vento presso il NIST sta sviluppando questi standard, che dovrebbero essere adottati dallo Storm Prediction Center della NOAA per modificare la scala Fujita avanzata.

Il tornado di El Reno del 2013 era un EF5?

I dati radar, per definizione misurati sopra il suolo, non possono essere utilizzati per valutare i tornado sulla scala EF. Questo precedente è stato riaffermato dal tornado di El Reno del 31 maggio 2013, che è passato appena a sud di El Reno, in Oklahoma. Al massimo della forza, il radar Doppler ha misurato venti superiori a 480km/h.

L’NWS inizialmente ha classificato il tornado di El Reno come EF5, ma le successive indagini sui danni non sono state in grado di trovare indicatori di danno superiori a EF3 poiché il vortice è passato in gran parte su campi aperti. A causa dei danni riscontrati, il tornado di El Reno, nonostante sia il più grande mai registrato con una larghezza di 4,2km, è stato confermato come EF3.

