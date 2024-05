Disastrosa frana in Papua Nuova Guinea, al via evacuazione per 8mila persone

MeteoWeb

In corso massicce evacuazioni in Papua Nuova Guinea, ben 8mila persone, dai villaggi vicino al luogo della frana che si è staccata nella notte tra giovedì e venerdì in una zona montuosa e quasi inaccessibile. Circa 2mila persone sarebbero rimaste sepolte nello smottamento. “Stiamo cercando di evacuare” la popolazione, ha affermato l’amministratore provinciale di Enga, Sandis Tsaka. “Ogni ora si può sentire la frattura delle rocce: è come una bomba o uno sparo e le rocce continuano a cadere“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.