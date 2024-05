Oggi è Domenica di Pentecoste: qual è il significato profondo e cosa si celebra

MeteoWeb

Oggi, domenica 19 maggio 2024 è Pentecoste (in greco antico: πεντηκοστή [ἡμέρα], pentecosté [hēméra], cioè “cinquantesimo [giorno]”), una festa cristiana in cui viene celebrata l’effusione dello Spirito Santo, dono del Risorto, e la nascita della Chiesa. In origine era la festa ebraica che segnava l’inizio della mietitura.

Cade nel 50° giorno dopo Pasqua, di domenica, ed è quindi una festa mobile, che dipende appunto dalla data della Pasqua.

Pentecoste, il significato

In questo giorno si ricorda e si celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli apostoli riuniti insieme nel Cenacolo. La Chiesa identifica in questa solennità il suo vero atto di nascita d’inizio missionario, considerandola, insieme alla Pasqua, la festa più solenne di tutto il calendario cristiano.

Origini storiche della celebrazione

I cristiani inizialmente chiamarono Pentecoste il periodo di cinquanta giorni dopo la Pasqua. Sembrerebbe che Tertulliano, apologista cristiano (155-220), sia stato il primo a parlarne come di una festa particolare in onore dello Spirito Santo. Alla fine del IV secolo, era una festa solenne durante la quale veniva conferito il Battesimo a chi non aveva potuto riceverlo durante la veglia pasquale. Le costituzioni apostoliche testimoniano l’esistenza dell’Ottava di Pentecoste per l’Oriente, mentre in Occidente essa compare in età carolingia.

L’Ottava liturgica si mantenne fino al 1969; i giorni festivi di Pentecoste, invece, furono ridotti nel 1094 ai primi tre giorni della settimana e ulteriormente ridotti a due dalle riforme del Settecento. All’inizio del XX secolo fu eliminato anche il lunedì di Pentecoste, che tuttavia è ancora celebrato come festa in Francia e nei Paesi protestanti.

Giornata festiva

La festa – Domenica di Pentecoste, incluso il “Lunedì di Pentecoste”, quale giornata festiva a tutti gli effetti civili – è celebrata in Europa occidentale (Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Lussemburgo). In tutto l’Alto Adige anche il Lunedì è giorno festivo.

