Elon Musk possibile consigliere di Donald Trump se vincesse: l’indiscrezione

Solo due anni fa, si scambiavano pubblicamente insulti ma ora potrebbe nascere l’”alleanza” che non ti aspetti. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Donald Trump ed Elon Musk hanno discusso di un possibile ruolo consultivo per il leader di Tesla e X nel caso in cui il tycoon dovesse riconquistare la Casa Bianca. Il WSJ riferisce che la discussione ha avuto luogo durante un incontro a marzo a Montsorrel, nella tenuta dell’investitore milionario Nelson Peltz a Palm Beach, in Florida, con un gruppo di amici ricchi e potenti.

Il ruolo non sarebbe stato completamente definito e potrebbe anche non materializzarsi, ma i due hanno discusso dei modi per dare a Musk un’influenza sulle politiche relative alla sicurezza delle frontiere e all’economia. Musk e Trump hanno discusso anche di tecnologia e scienza, inclusa la forza spaziale americana. Musk, insieme a Peltz, ha anche informato l’ex Presidente di un piano che ha sviluppato con l’amico milionario per investire in un progetto basato sui dati per prevenire le frodi elettorali, secondo il WSJ.

Negli ultimi mesi, Trump e Musk hanno sviluppato un rapporto amichevole e parlano al telefono più volte al mese mentre le elezioni si avvicinano, con il patron di Tesla che chiama Trump direttamente sul suo cellulare.

