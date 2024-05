Energia, AIE: la rapida diffusione delle tecnologie pulite la rende più economica

MeteoWeb

La rapida diffusione delle tecnologie pulite sta rendendo l’energia più economica, anziché più costosa. Secondo un nuovo rapporto speciale dell’AIE pubblicato oggi, accelerare il passaggio alle tecnologie energetiche pulite migliora l’accessibilità economica dell’energia e può alleviare le pressioni sul costo della vita in generale.

Il rapporto, intitolato “Strategie per una Transizione Economica ed Equa verso l’Energia Pulita“, evidenzia come la transizione verso emissioni nette zero entro il 2050 richieda investimenti aggiuntivi, ma comporti anche una riduzione dei costi operativi del sistema energetico globale di oltre la metà nel prossimo decennio rispetto a una traiettoria basata sulle politiche attuali. Il risultato netto è un sistema energetico più accessibile ed equo per i consumatori.

In molti casi, le tecnologie energetiche pulite sono già più competitive in termini di costi nel lungo periodo rispetto a quelle basate su combustibili convenzionali come carbone, gas naturale e petrolio. Il solare fotovoltaico e l’eolico sono le opzioni più economiche per la nuova generazione di energia. Anche quando i veicoli elettrici, inclusi quelli a due e tre ruote, hanno costi iniziali più elevati, di solito si traducono in risparmi grazie a minori spese di gestione. Gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica, come i condizionatori d’aria, offrono vantaggi economici simili nel corso della loro vita.

