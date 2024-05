Erutta il Monte Merapi in Indonesia: colonna di 2km, allarme lahar | VIDEO

MeteoWeb

Un vulcano nell’Indonesia occidentale è eruttato oggi, generando una nuvola di cenere nel cielo mentre le autorità mettono in guardia i residenti sui potenziali pericoli derivanti dalle colate di lava fredda. Le nubi di cenere prodotte dall’eruzione del Monte Merapi, nella provincia di Sumatra occidentale, hanno raggiunto i 2km sopra la sua vetta, ha detto in una nota l’agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri, o BNPB.

Il vulcano – uno dei più attivi dell’Indonesia – è da settimane al secondo livello di allerta più alto del sistema a quattro livelli del Paese, con le autorità che consigliano alle persone di rimanere fuori da una zona di esclusione di 4,5km attorno al suo cratere. Si consiglia ai residenti locali di prestare attenzione alle minacce di colate di lava fredda a seguito dell’eruzione, ha detto il portavoce della BNPB Abdul Muhari. “Le persone sono invitate a stare lontane dalle aree fluviali che hanno origine dal vulcano Merapi e a stare in allerta rispetto ai potenziali pericoli di lahar che potrebbero verificarsi, in particolare quando piove”, ha detto.

La lava fredda, conosciuta come lahar, è una miscela di materiali vulcanici come cenere, sabbia e ciottoli trasportati lungo le pendici di un vulcano dalla pioggia.

Le forti piogge di maggio hanno causato flussi di detriti vulcanici nei distretti vicino a Merapi, uccidendo più di 60 persone, distruggendo decine di case e danneggiando strade e moschee.

L’Indonesia sperimenta frequenti attività sismiche e vulcaniche a causa della sua posizione sull'”Anello di Fuoco” del Pacifico. A dicembre, il Merapi ha eruttato, generando una colonna di cenere alta 3km. Almeno 24 alpinisti, la maggior parte dei quali studenti universitari, sono morti nell’eruzione.

