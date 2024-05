Un farmaco fa ricrescere i denti, sarà realtà nel 2030

MeteoWeb

Una nuova speranza per chi ha perso i denti o non li ha mai avuti: Toregem Biopharma, una start-up giapponese dell’Università di Kyoto, sta sviluppando un innovativo farmaco anticorpale per la ricrescita dei denti. Fondata 4 anni fa, l’azienda ha ottenuto risultati promettenti sugli animali senza effetti collaterali significativi e prevede di iniziare i test sull’uomo a settembre. Secondo la testata nipponica “The Mainichi”, l’obiettivo è commercializzare il trattamento entro il 2030. Il costo previsto per il trattamento sarà di 1,5 milioni di yen (circa 9.000 euro), e l’azienda spera di ottenere la copertura assicurativa, come riportato da “Nikkei Asia”.

La prima fase della sperimentazione clinica inizierà a settembre 2024 e durerà fino ad agosto 2025. La terapia agisce disattivando una proteina chiamata Usag-1, che inibisce la crescita dei denti. Nella fase 1, il farmaco verrà somministrato endovena a 30 adulti sani di età compresa tra 30 e 64 anni, con la mancanza di almeno un dente posteriore come requisito per la partecipazione. Se la sicurezza del farmaco sarà confermata, si procederà con la somministrazione a bambini dai 2 ai 7 anni che hanno una mancanza congenita di almeno 4 denti. Circa l’1% della popolazione soffre di carenza congenita dei denti, mentre lo 0,1% è affetto da oligodontia, una condizione che comporta l’assenza di 6 o più denti. I ricercatori sperano che in futuro la terapia possa essere utilizzata anche per coloro che hanno perso i denti a causa di carie o traumi.

