Festa dell’Arno, accordo per liberare il fiume dalle plastiche

MeteoWeb

La pioggia del Primo Maggio 2024 non ha rovinato la “Festa dell’Arno”, a Marina di Pisa, nella sede della Lega Navale, dove i Canottieri comunali di Firenze hanno concluso la discesa del fiume, scortati nell’ultimo tratto dai Canottieri Arno Pisa. E dove, quasi contemporaneamente, è stato firmato da Gaia Checcucci, segretario generale dell’Autorità di bacino dell’Appennino Settentrionale, e da Frida Scarpa, assessore allo sport del comune di Pisa, in rappresentanza del sindaco, Michele Conti, il secondo protocollo d’intesa, promosso dall’Autorità stessa, nell’ambito delle iniziative della legge ‘Salva Mare’.

Obiettivo del protocollo, spiega una nota, è salvaguardare l’Arno, nel tratto pisano prima dello sbocco a mare, e, nel caso specifico, liberarlo dalla plastica e dai rifiuti attraverso una collaborazione stretta con l’Amministrazione comunale. Collaborazione che si estende sul piano educativo, sportivo e sociale con la diffusione di buone pratiche in attuazione della legge Salva Mare. Con uno stanziamento di circa 280mila euro l’anno per tre anni, l’Autorità di bacino ha avviato una serie di alleanze per il fiume, partendo simbolicamente da Firenze, con il primo protocollo firmato il 17 aprile scorso con la Canottieri comunali Firenze. Con la firma di oggi il progetto arriva anche a Pisa.

“La nostra proposta per l’Arno – sottolinea Checcucci – è stata approvata dal ministero dell’Ambiente nel dicembre del 2022 ed è mirata alla salvaguardia dei fiumi, coinvolgendo da un lato le amministrazioni comunali rivierasche e dall’altro le varie associazioni che vivono il fiume perché, ne siamo convinti, chi sta sul fiume e lo fruisce è la miglior sentinella e può darci una mano a fare quanto possibile per contenere l’inquinamento e liberare le acque da rifiuti galleggianti. Questo obiettivo può essere raggiunto sia togliendo materialmente i rifiuti dalle sponde e dalle acque, ma anche attraverso l’educazione ambientale dei ragazzi e di tutti coloro che si avvicinano, in ogni forma, all’Arno anche attraverso le attività sportive”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.