Forti turbolenze sul volo Londra-Singapore, un morto e 30 feriti

Un volo Singapore Airlines in viaggio da Londra a Singapore è stato colpito da forti turbolenze, che hanno causato la morte di una persona e il ferimento di oltre 30. L’aereo coinvolto, un Boeing 777-300ER, è stato costretto dirigersi verso Bangkok, dove è atterrato alle 15:45 ora locale. Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea in un comunicato, a bordo del volo c’erano 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio.

Le turbolenze sono movimenti irregolari e imprevedibili dell’aria che possono causare scossoni o sbalzi improvvisi durante il volo. Sono paragonabili a “buche” o “onde” nell’aria e possono essere provocate da diverse cause, come cambiamenti di temperatura, venti forti, o la vicinanza a montagne o temporali. Sebbene possano essere scomode e talvolta spaventose, gli aeromobili moderni sono progettati per resistere a questi fenomeni e i piloti sono addestrati per gestirli in sicurezza. Tuttavia, in casi estremi, come quello del volo della Singapore Airlines, le turbolenze possono provocare danni e infortuni a bordo.

Il volo SQ321 era partito dall’aeroporto londinese di Heathrow. Secondo Sky News ”l’aereo potrebbe aver colpito una sacca d’aria prima di dover effettuare l’atterraggio di emergenza“.

La Singapore Airlines ha spiegato in una nota che sta collaborando con le autorità thailandesi per ”fornire l’assistenza medica necessaria” ai passeggeri e sta inviando un proprio team a Bangkok. Intanto le autorità thailandesi hanno mandato ambulanze e squadre di emergenza all’aeroporto di Suvarnabhumi.

