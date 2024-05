La fotocamera LSST arriva all’Osservatorio Rubin in Cile, aprendo la strada all’esplorazione cosmica

MeteoWeb

La più grande fotocamera mai costruita per l’astrofisica ha completato il lungo viaggio dallo SLAC National Accelerator Laboratory in California fino alla vetta del Cerro Pachón in Cile, dove presto aiuterà a svelare i misteri dell’Universo. La fotocamera LSST da 3200 megapixel, lo strumento rivoluzionario al centro dell’Osservatorio Vera C. Rubin, è finanziata dall’Office of Science (DOE/SC) del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, mentre l’Osservatorio NSF–DOE Vera C. Rubin è finanziato dalla National Science Foundation (NSF) degli Stati Uniti e dal DOE/SC.

Quando Rubin inizierà la Legacy Survey of Space and Time (LSST) alla fine del 2025, la fotocamera LSST scatterà immagini dettagliate del cielo dell’emisfero meridionale per 10 anni, costruendo la visione timelapse del nostro Universo più completa che abbiamo mai visto. “L’arrivo della fotocamera LSST all’avanguardia in Cile ci porta un enorme passo avanti verso la scienza che affronterà le domande più cruciali di oggi in astrofisica”, ha affermato Kathy Turner, Program Manager del DOE per l’Osservatorio Rubin.

La fotocamera LSST, la più grande fotocamera digitale al mondo, è stata costruita presso lo SLAC National Accelerator Laboratory a Menlo Park, in California, e il suo completamento dopo due decenni di lavoro è stato annunciato dallo SLAC all’inizio di aprile. Questa fotocamera incredibilmente sensibile sarà presto installata sul Simonyi Survey Telescope presso l’Osservatorio Rubin, dove produrrà immagini dettagliate con un campo visivo sette volte più ampio della Luna piena. Utilizzando la fotocamera LSST, l’Osservatorio Rubin alimenterà progressi e nuove scoperte in molte aree scientifiche, tra cui l’esplorazione della natura della materia oscura e dell’energia oscura, la mappatura della Via Lattea, le indagini del nostro Sistema Solare e lo studio degli oggetti celesti che cambiano di luminosità o posizione.

“Portare la fotocamera sulla vetta è stato l’ultimo pezzo importante del puzzle“, ha affermato Victor Krabbendam, Project Manager per la costruzione dell’Osservatorio Rubin. “Con tutti i componenti di Rubin fisicamente sul posto, siamo sulla buona strada verso la scienza trasformativa con LSST”.

Il viaggio

Il team della fotocamera LSST di SLAC ha guidato il processo di spedizione della fotocamera grande come un’auto dalla California al Cile. Il container di spedizione della fotocamera era dotato di registratori di dati, sia sul telaio della fotocamera che sul container stesso, per monitorare temperatura, umidità, vibrazioni e accelerazioni durante tutto il viaggio. Sul container è stato installato un sistema di localizzazione GPS in modo che il team potesse individuare la posizione della fotocamera in qualsiasi momento del viaggio.

La fotocamera LSST, al sicuro nel suo container, ha viaggiato su un veicolo attrezzato per il trasporto aereo verso l’aeroporto di San Francisco la mattina del 14 maggio per un volo charter per il Cile. Dopo che la fotocamera è stata caricata con cura sull’aereo cargo Boeing 747, due membri del team della fotocamera LSST sono saliti sull’aereo e si sono sistemati ai loro posti per il volo di 10 ore verso il Cile. “Eravamo incerti riguardo ai “ribaltini” che ci erano stati promessi a bordo, ma si sono rivelati molto comodi e avere due ingegneri sull’aereo era fondamentale per il carico e lo scarico”, ha affermato Travis Lange, Project Manager della fotocamera LSST. “Anche l’intero processo è stato incredibilmente emozionante!”.

L’aereo è atterrato alle 4:10 del mattino del 15 maggio all’aeroporto Arturo Merino Benítez di Santiago, l’aeroporto più vicino all’osservatorio che poteva ospitare un aereo cargo di queste dimensioni. Entro sera, la fotocamera era all’interno del cancello sorvegliato alla base del Cerro Pachón. La mattina successiva, il veicolo che trasportava la fotocamera ha iniziato il viaggio di 35 chilometri fino alla vetta, accompagnato dal pilota e dalle auto di sorveglianza. Guidando lentamente e con attenzione sulla tortuosa strada sterrata, il camion con la fotocamera ha raggiunto la vetta in circa cinque ore.

Al suo arrivo presso l’edificio dell’osservatorio, la fotocamera è stata immediatamente scaricata nell’area di ricezione al terzo livello e spostata nella stanza bianca dell’osservatorio, che offre un ambiente controllato senza contaminanti presenti nell’aria. Lì è stata ispezionata dal Commissioning Team dell’Osservatorio Rubin e dichiarata visibilmente intatta. Il team ha anche scaricato i dati dai registratori e ha verificato che la fotocamera non avesse subito sollecitazioni impreviste. “Il nostro obiettivo era garantire che la fotocamera non solo sopravvivesse, ma arrivasse in perfette condizioni”, ha affermato Kevin Reil, scienziato dell’Osservatorio Rubin. “Le indicazioni iniziali, compresi i dati raccolti dai registratori di dati, dagli accelerometri e dai sensori d’urto, suggeriscono che abbiamo avuto successo”.

La fotocamera LSST è l’ultimo componente principale del Simonyi Survey Telescope dell’Osservatorio Rubin ad arrivare in vetta. Dopo diversi mesi di test nella camera bianca dell’osservatorio, la fotocamera sarà installata sul telescopio insieme allo specchio da 8,4 metri recentemente rivestito e allo specchio secondario da 3,4 metri.

