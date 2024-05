La Francia punta sull’Intelligenza Artificiale: investimenti per 400 milioni

MeteoWeb

La Francia si posiziona saldamente al centro della rivoluzione dell’intelligenza artificiale, con investimenti significativi e ambiziosi piani di sviluppo. In occasione dell’edizione 2024 di VivaTech, uno degli eventi più importanti del settore tecnologico a livello mondiale, è stata Marina Ferrari, segretario di Stato per il Digitale, a portare avanti la bandiera dell’innovazione francese in assenza del Presidente Emmanuel Macron, impegnato in Nuova Caledonia.

Ferrari, che ha recentemente preso le redini della French Tech dopo un lungo rimpasto di governo, ha sottolineato il ruolo cruciale della Francia come culla di 32 “unicorni” tecnologici, nonostante le difficoltà nel reperire finanziamenti per le startup. La sua presenza sul palco principale di VivaTech accanto a personalità di spicco come Maurice Lévy, presidente del consiglio di sorveglianza di Publicis Groupe, e Pierre Louette, CEO del gruppo Les Échos-Le Parisien, ha evidenziato l’ottimismo verso il fervente ecosistema tecnologico francese, in particolare nei settori della deeptech e dell’intelligenza artificiale.

Un segnale positivo è arrivato martedì sera con l’annuncio di H, una startup specializzata in IA fondata da ex membri di Google Deepmind, che ha raccolto 220 milioni di dollari da investitori di calibro internazionale come Xavier Niel, Bernard Arnault, Eric Schmidt, Samsung e Amazon. Parallelamente, Mistral AI, leader francese nell’IA generativa, è stata inclusa nel Next 40, l’indice che celebra le startup più promettenti del paese.

Ferrari ha enfatizzato il potenziale rivoluzionario dell’IA per trasformare economie e società, riflettendo le recenti dichiarazioni di Emmanuel Macron. Il Presidente francese ha delineato una visione ambiziosa per fare di Parigi e della Francia l’epicentro mondiale dell’IA, promettendo un investimento aggiuntivo di 400 milioni di euro. Questi fondi sono destinati a sviluppare poli di eccellenza e a formare 100.000 esperti di IA all’anno, rispetto ai 40.000 attuali. Inoltre, Macron ha annunciato il lancio di un fondo d’investimento per i modelli di linguaggio e l’hardware, con una partecipazione statale del 25%, previsto entro la fine dell’anno.

Tuttavia, l’entusiasmo per l’IA è accompagnato da preoccupazioni riguardanti la regolamentazione. Bruxelles ha introdotto l’AI Act, un tentativo di regolamentare il settore che ha suscitato timori tra le startup francesi di essere svantaggiate rispetto ai concorrenti americani e asiatici. Ferrari ha dichiarato: “La nostra posizione è chiara: vogliamo sia regolamentazione che innovazione,” ribadendo che l’innovazione non deve essere soffocata dalle normative.

Nonostante le sfide economiche e regolatorie, Ferrari ha incoraggiato gli imprenditori a perseverare, citando Pierre de Coubertin: “Il successo non è un obiettivo, ma un mezzo per mirare più in alto“. Con questa visione, la Francia continua a spingere verso l’avanguardia dell’innovazione tecnologica, determinata a consolidarsi come leader globale nell’era dell’intelligenza artificiale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.