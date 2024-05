Franco Di Mare, il cordoglio dei Vigili del Fuoco: “sempre vicino per raccontare le emergenze”

MeteoWeb

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco esprime cordoglio per la scomparsa del giornalista Franco di Mare, morto a causa di un mesotelioma. “Ci ha lasciato un amico, Franco Di Mare era da sempre vicino ai Vigili del Fuoco per raccontare sul campo le emergenze”, affermano i Vigili del Fuoco. “Lo ricordiamo ad Amatrice dopo il terremoto, in ultimo nello speciale per i 40 anni di Vermicino. Nel 2001 insegnò comunicazione e giornalismo ai nostri funzionari nei corsi tenuti nell’Istituto Superiore Antincendi. Siamo vicini alla famiglia. Ci mancherai. Ciao Franco!”, conclude il messaggio.

