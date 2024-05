Giansanti rieletto Presidente di Confagricoltura, Pichetto: “pronti ad accompagnare il comparto nella decarbonizzazione”

MeteoWeb

Massimiliano Giansanti è stato rieletto all’unanimità Presidente di Confagricoltura. Lo comunica l’associazione su X. ”Felice e fiero di continuare a guidare la più antica associazione di rappresentanza delle imprese agricole italiane, con il prezioso supporto delle mie colleghe e dei miei colleghi. Un grazie a tutta l’organizzazione: riportiamo, insieme, l’agricoltura al centro dell’Europa!”, commenta Giansanti sul social.

“I miei migliori auguri di buon lavoro a Massimiliano Giansanti riconfermato alla guida di Confagricoltura. Come Mase e come governo siamo impegnati ad accompagnare il comparto nel processo di decarbonizzazione e transizione energetica in corso, pronti a cogliere ogni opportunità per modernizzare e far crescere qualitativamente il nostro sistema agricolo”, dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.