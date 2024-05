Il Giro d’Italia sul Monte Grappa, sabato 25 maggio una giornata storica

MeteoWeb

Grande attesa per la storica tappa sul Monte Grappa del Giro d’Italia. Sabato 25 maggio i territori trevigiani e vicentini saranno uniti lungo un asse simbolico dalle colline del Conegliano Valdobbiadene fino alla Cima Grappa, tra boschi e vigneti, luoghi storici e meraviglie dell’arte. Per l’occasione, si è creata anche una rara alchimia tra enti: stanno collaborando l’Associazione Intesa programmatica d’area “Terre di Asolo e Monte Grappa” e l’Unione Montana del Bassanese in collaborazione con l’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e tutte le amministrazioni comunali del territorio, per arrivare alle Province di Vicenza e Treviso e alla Regione Veneto.

Per il territorio sarà un’occasione unica per mettersi in mostra. Sotto i riflettori mediatici ci sarà l’intera area del Monte Grappa, oggi tutelata come Riserva della Biosfera Mab Unesco, e del Bassanese. Una zona sempre più amata dai ciclisti, sono a migliaia quelli che scalano le sue pendici. Stessa situazione per le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio UNESCO e sempre più attrattive per gli appassionati dell’outdoor e dell’enogastronomia.

In occasione della pacifica invasione rosa che si spalmerà lungo le arterie toccate dal passaggio dei ciclisti, è stata organizzata una serie di iniziative per raccontare il territorio e tutelarlo. Eventi di vario genere, dalla cena al maxischermo per l’intergiro, sempre con l’obiettivo di festeggiare assieme il passaggio della carovana rosa.

Per quanto riguarda le due ascese al Monte Grappa, l’afflusso di appassionati sarà enorme. Dieci anni fa, infatti, si stimarono in circa cinquantamila le persone che si assieparono sul Monte Grappa per vedere il passaggio dei ciclisti. Quest’anno si stima ce ne possano essere altrettanti: in molti passeranno la notte in camper o in tenda per essere in prima fila nel gran giorno. Le indicazioni per la viabilità sono state diffuse dalle singole amministrazioni comunali e dalle Prefetture competenti, tutti sono invitati a rispettarle per il buon esito dell’evento.

Non solo, è stata lanciata la campagna di comunicazione “Tappa DEcoROSA” per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela ambientale. È stata commissionata al fumettista Valentino Villanova la realizzazione di una piccola graphic novel nella quale si chiede a tutti, con simpatica ironia, di riportare a valle i rifiuti e di rispettare l’ambiente. Pannelli coi fumetti, in doppia lingua italiano e inglese, saranno installati sulle vie di salita verso Cima Grappa. Non solo, nell’operazione sono stati coinvolti gli enti di raccolta rifiuti che gravitano tra la provincia di Treviso e di Vicenza (Contarina ed Etra).

La gestione degli eventi collaterali al giro e le iniziative di promozione per il territorio sono portate avanti da un gruppo compatto di enti che stanno lavorando in sincrono tra di loro, coordinati dalla Regione del Veneto e dalle Province di Vicenza e Treviso. Li citiamo: i comuni dell’Ipa (Intesa programmatica d’area) delle Terre di Asolo Montegrappa (Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Pieve del Grappa, Pederobba, Possagno, Romano d’Ezzelino e San Zenone degli Ezzelini, Altivole). Vi è poi l’Unione Montana del Bassanese che comprende i comuni di Bassano del Grappa, Romano d’Ezzelino, Pove del Grappa, Solagna e Valbrenta.

In particolare, i comuni interessati dal passaggio del Giro d’Italia 2024 sono: Bassano del Grappa, Pove, Solagna , Romano d’Ezzelino, Borso del Grappa, Pieve del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba, Pederobba e Cornuda.

La promozione delle iniziative è stata promossa da Ipa Terre di Asolo Montegrappa e Unione Montana del Bassanese con la collaborazione del Mab Riserva di Biosfera Unesco del Monte Grappa, Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, Consorzio turistico Vivere il Grappa.

GLI EVENTI NELL’AREA DEL BASSANESE E DEL MONTE GRAPPA

18 e 19 maggio – PIEVE DEL GRAPPA

Crespano di note venerdì dalle 18.00, sabato dalle 14.00 ; percorso musicale con 8 punti band e altrettanti punti ristoro con food truck, mercatini e campagna amica, animazione per i più piccoli

19 maggio – BASSANO DEL GRAPPA

4° BDG Enduro, Campionato triveneto Enduro Mtb presso quartiere XXV Aprile

19 maggio – MONTE GRAPPA

3° Monte Grappa Gravel Day, evento non competitivo Gravel, Mtb, E-Bike presso loc. Lepre

21 maggio – BASSANO DEL GRAPPA

Inaugurazione Bassano Mondiale, mostra di articoli giornalistici per rivivere i campionati mondiali di ciclismo a Bassano del Grappa del 1985 presso spazio Largo Cadorna

22 maggio – BASSANO DEL GRAPPA

In attesa del Giro d’Italia – Reading a cura dell’associazione Rabbit Hole presso chiesa San Bonaventura

23 maggio – ROMANO D’EZZELINO

Cena in Rosa con prodotti tipici del territorio presso Villa Negri

24 maggio – BASSANO DEL GRAPPA

Io sono il Collonello , proiezione gratuita del film per le scuole alle ore 9.30 e aperto a tutti alle ore 20.30 presso Sala Da Ponte

24 maggio – BASSANO DEL GRAPPA

Aspettando il Giro, dalle ore 20.00 doppio concerto gratuito presso Parco Ragazzi del ’99

24 maggio – BORSO DEL GRAPPA

Inizio della tradizionale Festa del Biso con stand enogastronomico presso S. Eulalia

24 e 25 maggio – BORSO DEL GRAPPA

IL TRAGUARDO INTERGIRO presso Piazza Al Paradiso con chiosco enogastronomico e musica dal vivo. Aspettando il Giro d’Italia GRANDE FESTA ROSA presso Loc. Poise con stand gastronomico

24 maggio – BORSO DEL GRAPPA

Aspettando il Giro d’Italia GRANDE FESTA ROSA presso Piscine Conca Verde tutto il giorno

Aspettando il Giro d’Italia GRANDE FESTA ROSA presso Sede Alpini Semonzo del Grappa dalle ore 18.30

Aspettando il Giro d’Italia FESTA ALPINA DEL BISO presso Campo Sportivo Parrocchiale di Sant’Eulalia dalle ore 19.00

25/05 BASSANO DEL GRAPPA

Record Mondiale Le 12 ore di Anna Mei, evento a scopo benefico a favore dei Bambini Farfalla presso Velodromo Rino Mercante

26/05 – BASSANO DEL GRAPPA

10° Monte Grappa Bike Day , evento non competitivo su strade chiuse al traffico.

EVENTI NELL’AREA DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE

22 Maggio – VALDOBBIADENE

Valdobbiadene ci sarà la partenza del Giro E dal centro cittadino con il villaggio della sostenibilità alle 12.20 in direzione passo del Broccon.

23 Maggio 2024 – SULLE COLLINE

Nella quartultima tappa da Fiera di Primiero a Padova i professionisti entreranno nelle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene dal Ponte di Fener più o meno alle 14.30 per uscire un’ora dopo dal Ponte della Priula facendo apprezzare televisivamente dall’elicottero tutto il territorio Patrimonio dell’Umanità

25 Maggio 2024 – IL MURO

Dopo la partenza dal Comune di Alpago i giochi entreranno nel vivo del territorio collinare da Sella di Fadalto a mezzogiorno per apprezzarlo in tutta la sua bellezza, cimentandosi sul IL MURO di Ca’ del Poggio (si terrà la Grande Festa Rosa a Ca’ del Poggio) per poi dirigersi verso il ponte di Vidor dopo un’ora e 10 minuti di immagini televisive che rimanderanno la bellezza delle Colline di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità nel mondo (oltre 100 televisioni straniere collegate)

27 Maggio – SULLE COLLINE

Cycling Stars Criterium per il 3 anno consecutivo nelle Colline di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità. Partenza da Pieve di Soligo.

