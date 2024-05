Giro d’Italia, ancora maltempo sul tappone dolomitico di oggi e anche domani a Padova

MeteoWeb

Il Giro d’Italia riparte oggi per la 17ª tappa tutta in Trentino Alto Adige, nel cuore delle Dolomiti: da Selva Val Gardena al Passo Brocon, con 5 Gran Premi della Montagna, è un vero e proprio tappone dolomitico con 4.200 metri di dislivello in 159km di corsa. La corsa è partita alle 12:30 con cielo coperto e clima decisamente fresco (+13°C), tanto che molti corridori indossavano la mantellina.

Farà ancora più freddo salendo verso il Passo Sella, la nuova Cima Coppi del Giro dopo il caos di ieri a Livigno. E sarà solo la prima di 5 salite che si susseguiranno una dopo l’altra nel tappone dolomitico odierno:

La corsa entrerà dal Passo Sella in Trentino, e rimarrà lì fino all’arrivo del Passo Brocon, previsto intorno alle 17:00. Nella parte finale della corsa è probabile che i corridori incontreranno ancora maltempo, con forti piogge e anche qualche temporale che potrebbe rendere la gara ancora più dura, in modo particolare sulla prima discesa del Brocon.

Domani, giovedì 23 maggio, si torna in pianura: il Giro arriverà in Veneto, a Padova, in un’altra tappa di maltempo con forti piogge.

