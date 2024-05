Gli esseri umani potrebbero evolversi in una nuova specie?

MeteoWeb

300.000 anni fa, la Terra era popolata da diverse varianti di umani che si incrociavano, competevano e forse si scontravano, dando vita a un palcoscenico evolutivo complesso e dinamico. In mezzo a queste interazioni, emerse gradualmente una specie che avrebbe dominato il panorama: l’Homo sapiens. Nonostante le minacce nucleari, le pandemie globali e le sfide ambientali, questa specie è riuscita a rimanere al vertice della catena alimentare. Tuttavia, il futuro potrebbe riservare sorprese inimmaginabili, con possibili cambiamenti che potrebbero portare a una diversificazione dell’Homo sapiens in diverse specie, creando un mondo, o addirittura una galassia, con più tipi di ominidi.

Siamo ancora in evoluzione?

Nonostante il velo della modernità sembri distanziarci dalla natura, siamo ancora profondamente immersi nei processi evolutivi che hanno modellato la vita sulla Terra per milioni di anni. Secondo Scott Solomon, biologo evolutivo presso la Rice University e autore del libro “Future Humans: Inside the Science of Our Continuing Evolution”, la selezione naturale è ancora una forza motrice potente. Basti pensare alla rapida evoluzione della nostra capacità di digerire il latte, sviluppata solo negli ultimi 10.000 anni, in risposta all’introduzione dell’agricoltura. Allo stesso modo, l’aumento delle nascite tramite cesareo ha il potenziale per influenzare la diffusione di geni legati a bambini più grandi o a canali di parto più stretti, rappresentando un altro esempio tangibile di evoluzione in atto. Anche cambiamenti più sottili, come variazioni nella frequenza di determinati tratti genetici come il colore dei capelli, contribuiscono al ricco tessuto evolutivo che caratterizza la nostra specie.

Nuove specie umane

Sebbene la storia umana sia caratterizzata da migrazioni in luoghi remoti e da adattamenti culturali sorprendenti, non sono emerse nuove specie umane negli ultimi 300.000 anni. Solomon suggerisce che ciò potrebbe essere dovuto alla mancanza di isolamento geografico sufficiente per permettere la speciazione. Con le moderne tecnologie di comunicazione e trasporto, l’interazione tra le popolazioni umane è più intensa che mai, riducendo la probabilità di speciazione. Tuttavia, la speciazione umana futura non è impossibile. Tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale, le interfacce uomo-computer e l’editing genetico, come CRISPR-Cas9, potrebbero aprire la strada a percorsi evolutivi completamente nuovi e sorprendenti.

Un’ipotesi distopica è l’uso dell’editing genetico per creare differenze nette tra individui modificati geneticamente e non, potenzialmente dando origine a specie umane distinte. Questo scenario, benché affascinante, solleva una serie di questioni etiche e morali che richiedono un’attenta considerazione. Tuttavia, esiste anche un altro scenario, meno distopico ma altrettanto interessante: la colonizzazione di altri pianeti. Le condizioni aliene, come quelle di Marte, potrebbero esercitare pressioni evolutive completamente diverse rispetto a quelle della Terra, portando alla formazione di nuove specie umane adattate a ecosistemi extraterrestri. In definitiva, i primi marziani potrebbero essere esseri umani, sottoposti a pressioni evolutive mai viste prima, con il potenziale per dare vita a un nuovo capitolo nell’evoluzione della nostra specie.

