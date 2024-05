Gravi errori nell’altezza delle onde: il servizio tedesco DWD ritira il modello GWAM

MeteoWeb

“Il Servizio Meteorologico Nazionale Tedesco (DWD) si trova ancora una volta ad affrontare problemi con il suo modello delle onde, che mostra valori errati vicino all’Africa. Sulla base delle informazioni odierne, il DWD ritirerà e ridisegnerà il modello. Si tratta di una situazione insolita che richiede la cancellazione dell’intero modello previsionale e la predisposizione di una nuova versione. Il modello MFWAM di Météo-France sostituirà l’attuale modello sulla piattaforma Ventusky”. È quanto comunica in un post su X la stessa Ventusky, un’applicazione che presenta dati meteorologici per consentire alle persone di monitorare gli sviluppi in qualsiasi parte del mondo.

In un comunicato, il DWD informa delle modifiche, comunicando l’”interruzione temporanea della fornitura dei dati GWAM a partire dal 31 maggio 2024”. “Dal 31 maggio 2024 i dati non verranno più consegnati alla directory https://opendata.dwd.de/weather/maritime/wave_models/gwam/. Si tratta di una misura temporanea per un periodo di tempo indefinito”, si legge nel comunicato. “Da qualche tempo, il modello globale delle onde marine (GWAM) del DWD ha occasionalmente sperimentato instabilità numeriche che portano a previsioni dello stato del mare altamente errate nell’estremo Atlantico meridionale e al largo della costa antartica. Alcune di queste anomalie si diffondono nel Nord Atlantico e/o nell’Oceano Indiano”, viene spiegato.

“Al momento il verificarsi dell’errore non è né prevedibile né riproducibile. Pertanto, a partire dal 31 maggio 2024, i dati del modello GWAM saranno temporaneamente non disponibili su Open Data per un periodo di tempo indefinito finché non verrà identificata ed eliminata la fonte dell’errore. Ci scusiamo per eventuali disagi che ciò può causare”, conclude il DWD nel suo comunicato.

L’episodio di aprile

Nel mese di aprile, uno di questi errori del software aveva mostrato un’anomalia delle dimensioni del Texas che si spostava lungo la costa africana generando onde di 25 metri di altezza, scatenando i teorici degli alieni e della cospirazione. Il video del pattern ha fatto il giro del web, con persone che sostenevano che si trattasse delle cose più bizzarre, da un’enorme creatura sottomarina a un’astronave sotto il mare.

Ventusky ha affrontato rapidamente la situazione, sfatando la cospirazione. “Nonostante le numerose segnalazioni di UFO o Atlantidei lanciati dall’oceano, l’immagine di ieri delle onde giganti vicino all’Africa era dovuta a un errore del modello“, ha scritto la piattaforma su X il 13 aprile.

